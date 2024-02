¡Pilas conductores! Regresarán los cepos a Floridablanca, Santander: entérese cuándo

La dirección de tránsito de Floridablanca y la alcaldía municipal confirmaron este martes, 13 de febrero, que se implementarán los cepos en todo el municipio esto con el fin de mejorar la movilidad en ciertos lugares neurálgicos en donde hay caos vehicular.



El alcalde José Fernando Sánchez, indicó que se enfocarán, principalmente, en la comuna 2, que consta de la zona de Cañaveral, en los alrededores de los centros comerciales, en donde hay bares y discotecas.

Allí, asegura el mandatario, hay mucha afectación en movilidad y desorden durante los fines de semana e incluso, entre semana, al dejar los vehículos en la calle.



Resaltó que esta implementación de cepos se hará en las 8 comunas de Ciudad dulce. Aún no se tiene la fecha exacta de cuándo comenzará la implementarse de los cepos, pero sí se asegura que será durante los próximos dos meses como un plan piloto para mejorar la movilidad.



"Los puntos críticos son: alrededores de los centros comerciales de Cañaveral, Clínica Foscal y FosUnab, semáforos en inmediaciones del parque La Pera, Conjunto Santa María, así como por las salidas de los colegios New Cambridge y Panamericano. En los alrededores del parque principal, la plaza de mercado, el sector de Paragüitas, Los Andes, todas estas vías han estado comprometidas con vehículos que no respetan el paso. A los infractores les llegará su hora y les pondremos cepos”, señaló Rafael Antonio Marín Lozano, director de DTTF.

El mandatario dijo que se está dialogando con los parqueaderos y administradores de centros comerciales para poner tarifas diferenciales para usar esos lugares para dejar su carro.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga