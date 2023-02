Se conocen más detalles del homicidio de una niña de 16 años a manos de otra adolescente de la misma edad, en medio de una riña en la Inmaculada, en Bucaramanga, al citarse en una cancha de fútbol del sector.



La madre de la víctima fatal, quien murió al recibir dos heridas con arma blanca en el pecho, relató que, al parecer, el enfrentamiento se originó por un tema de redes sociales.



Lo que le dijo a EL TIEMPO fue que, en días anteriores a la riña, la agresora le reaccionaba a las publicaciones de sus redes con un "me divierte".

Las publicaciones que hacía la víctima eran de su hijo de tan solo dos meses de nacido y su alegría de compartir con él, teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, había asumido su cuidado y eran pocos los días que tenía para compartir con el menor.



Según la mujer, en días pasados las dos niñas habían tenido un altercado también con arma corto punzante, pero sus heridas fueron leves.



"Mi hija subía fotos conmigo también y ella le daba 'me divierte', la insultaba mucho por la página de Facebook, hay pantallazos de eso. En días atrás ya se habían agarrado por eso, mi hija estaba triste por no poder ver el niño y la que la mató se burlaba", puntualizó la mamá de la víctima.



Otro de los datos que dio de este homicidio que impactó la ciudadanía, es que una mujer de 45 años de edad habría sido cómplice de esta riña que terminó en tragedia, ya que grabó el momento cuando las adolescentes se enfrentaron con arma blanca.



"Tipo ocho de la mañana una señora de 45 años se la llevó, me la despertó, y se la llevó, me dijo, yo no la dejo sola, para mí, tenía a la otra niña esperándola. Se puso a grabarlas peleando, mi hija no tenía ni un cortaúñas, y la otra tenía un cuchillo".



La mamá contó que en el momento del enfrentamiento las dos niñas estaban sin dormir y bajo las sustancias psicoactivas.

La versión de la mamá de la agresora

En la estación de Policía de La Joya permanece la niña de 16 años que atacó con cuchillo a la otra adolescente.



Según la mamá de la agresora, su hija llevaba días sufriendo porque la víctima fatal se burlaba de ella y la insultaba en todo momento. Supuestamente, la niña que murió la amenazó primero con una botella.



"La niña tenía dos días de estar agrediéndola, acosándola, la desafiaba a pelear, le decía malas palabras, mi hija le decía que no quería pelear, no quería tener problemas, y ella la buscaba más diciéndole que era una cobarde, y la retaba".



"Ella me atacó, lo que hice fue defenderme, mamá, yo no quise hacerle daño". Esa fue la explicación de la pelea que le dio a su madre la agresora.



Una de las versiones con las que concuerdan las dos madres fue que en el momento de la riña había una mujer grabando el enfrentamiento y permitió que se llegara a un homicidio.



La menor no va a aceptar cargos sobre esta muerte violenta, ya que dice que fue en defensa propia.



Otra de las hipótesis es que la riña se habría desatado por el tema de un joven. "La difunta estaba enamorada de un muchacho y mi hija se la pasaba con ese muchacho, la niña sintió celos de mi hija, la acosaba, la molestaba", dijo la madre de la menor en manos de las autoridades.