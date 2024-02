'De dudosa reputación': Gustavo Petro se despachó contra elección de fiscal encargada

En el auditorio Luis A. calvo, en la Universidad Industrial de Santander (Uis) -en Bucaramanga- el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la Fiscalía sobre dejarla a cargo de "gente de dudosa procedencia", refiriéndose a la fiscal encargada Marta Mancera.



Indicó que su gobierno no estuvo de acuerdo que se haya entregado a dirigentes de dudosa reputación, resaltando que dichos funcionarios estarían vinculados con el crimen organizado.



"Hay una vinculación, al parecer, por investigaciones de la prensa, con el gran crimen organizado , pues no permiten manejar la Fiscalía, la prensa de la oposición dice que estamos presionando a la Corte Suprema, nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia, e impida que el principal órgano investigador de Colombia termine en manos de los poderes criminales más grandes del país, ¿qué clase de Colombia vamos a tener así?", resaltó Petro.



Además, se refirió a escoger la terna de la Fiscalía que dice, no conoce, y que son independientes del poder político, incluyendo el de su partido.



"Son mujeres que el simple hecho de presentar una terna de mujeres decentes para acabar la impunidad en Colombia podría traer tal terremoto político, cómo se habrá de dregradado la política de Colombia y parte de la justicia nacional cuando la decencia se vuelve revolucionaria'.

Luego de cuatro horas y media de espera, el presidente @petrogustavo llegó al auditorio de la @UIS en #Bucaramanga. Así fue su recibimiento. pic.twitter.com/yuh6FBmPA6 — Mely Múnera (@MelyMunera) February 14, 2024



REDACCIÓN BUCARAMANGA

