Desde Barrancabermeja, Santander, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló del fin del petróleo en el país y pidió a las diferentes autoridades a pensar desde ya en la economía del futuro que reemplazará este combustible.



Incluso, puso como ejemplo el puerto petrolero, en donde está una de las sedes principales de Ecopetrol. Extendió la invitación a que la comunidad participe en los diálogos para ir pensando en cómo se puede sostener la economía cuando se le dé fin al combustible.

​"Quizá son los últimos años del petróleo, y Barrancabermeja qué, debemos hacerlo desde ya, ¿cuál es el papel de Barranca y del Magdalena medio en el inmediato futuro? no es culpa nuestra, pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Yo invitaría en estos diálogos para que participen en el plan de desarrollo para tejer las ideas con la comunidad, para elaborar la transición ordenada que Barrancabermeja tiene que tener en el futuro, recapitularla del petróleo al corazón del agua, si nos fijamos bien, antes del petróleo, era el agua, es el centro del río Magdalena", dijo el mandatario nacional.



Explicó que no es un capricho del presidente, sino que es una realidad que está por venir para toda la humanidad si se quiere sobrevivir.



"Un mundo nuevo está por diseñarse, y no lo deben diseñar los gobernantes autoritarios, sino los pueblos, los habitantes mismos de la región que son los dueños del territorio. Quiero que participe la población multitudinariamente para dibujar el mapa de lo que será el Magdalena medio del futuro articulado al agua, a la justicia ambiental y social, con nuevas perspectivas más ligada a la producción de alimentos, turismo, uso del agua como fuerza vital", enfatizó Petro.

El Petróleo, el peso colombiano y el dólar

El jefe del estado también se refirió sobre la economía del país. Aseveró que la caída del peso colombiano se debe a la crisis que tiene el petróleo.



"Cuando el peso colombiano se cae o cualquier divisa, es porque hay más demanda por los dólares que ofertan, los que ofrecen dólares son los que llegan de afuera a invertir, los exportadores que venden sus productos en dólares, las familias que viven en el extranjero. El gobierno se endeuda internacionalmente y quienes demandan los dólares, los que importan o los que va a sacar sus dineros fuera del país, para colocarlos en otros lugres del planeta, paraísos fiscales, a veces, en donde la tasa de intereses es mejor", finalizó.



​

Indicó que, si el petróleo fuera "nuestro" debería servir para comprar tierras de campesinos, construir la universidad, construir colegios. Y suplir necesidades de la sociedad colombiana.