Desde Málaga, Santander, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió a los campesinos que estaban preocupados por la ley de páramos y las afectaciones de sus siembrass en zonas prohibidas.



En principio, dio la tranquilidad a este gremio de parameros que bajo su Gobierno no serán desalojados y su principal interés es que el tema ambiental se respete, pero que el trabajo del campesinado también.



Fue contundente en decir que, a través de esa ley, se está criminalizando la existencia y actividad del campesino en estos complejos naturales.

Comparó las situaciones jurídicas a las que son sometidos los campesinos que cultivan hoja de coca con los empresarios narcotraficantes. Explicó que se ve la diferencia social cuando son descubiertos, ya que uno va para la cárcel y el otro se queda en la casa de algún senador.



"Me dicen que están criminalizando la existencia y actividad del campesino en los páramos a partir de las leyes que mencionan y eso no debe ser, tengo que estudiar los caminos y quienes la están promoviendo. En Colombia criminalizan cosas que nunca jamás debió ser, un campesino que cultiva hoja de coca va para la cárcel, el narcotraficante va a parar a la sala en la fiesta del club o en la casa del senador de la Republica", explicó Petro.

​

El presidente dijo que el 25% de los presos que están en las cárceles son campesinos porque la ley se excusa para no capturar a los grandes narcotraficantes.



"Son campesinos que cogen con hoja de coca para excusar que no capturan a los grandes narcotraficantes, jamás muestran al empresario del narcotráfico capturado, porque el empresario es el amigo del poder, incluso se viste de senador y yo creo que ha pasado por los salones fríos por donde yo vivo, la hipocresía que el criminal es el pobre".



También se refirió a los jóvenes de la primera línea, indicó que este grupo de personas solo salió a exigir un mejor futuro en educación y están en las cárceles tratándolos de delincuentes.



"Dónde están, son 200 en la cárcel, son jóvenes del pueblo que asesinaron y torturaron".



Una vez más, el mandatario de los colombianos aclaró que bajo su Gobierno no se permitirá la minería en gran escala, señalando a la empresa árabe, Minesa.



Además, dejó claro que el país debe dejar de consumir el petróleo y carbón, pues, es un daño gravísimo para la naturaleza y el medio ambiente.