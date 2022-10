El presidente Gustavo Petro, desde Barrancabermeja, se refirió a la reforma tributaria y fue enfático en asegurar que este proceso no afectará a personas jóvenes, a los ciudadanos de la tercera edad ni a las empresas privadas.



"Hemos pedido al Congreso de la república que apruebe la reforma tributaria, eso no afecta a los viejos, no afecta a los jóvenes, no afecta la empresa privada, es un tributo simplemente para recuperar parte de la riqueza que genera un bien, que es propiedad pública", dijo el Presidente de Colombia.



Este pronunciamiento lo hizo luego de cuestionar los valores del peso colombiano y la economía del país de este año y el 2023.



"¿Qué estará tumbando el peso colombiano? Dejo esto en puntos suspensivos para hacer un análisis de cómo lograr que, en medio de la tormenta económica, la economía colombiana pueda sostenerse ahora. Una de las posibilidades es que, estando los precios de las materias primas altas y siendo las materias primas propiedad pública, una parte de la riqueza, de esas utilidades, sea parte de la riqueza nacional para resolver los problemas nacionales", puntualizó el presidente Petro.