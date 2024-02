'Cueste lo que cueste, no permitimos la minería en Santurbán': presidente Gustavo Petro

Durante la visita que hizo el presidente Gustavo Petro a Málaga, Santander, en la provincia Soto Norte, el mandatario fue contundente en aclarar que seguirá velando por la protección del páramo de Santurbán.



Indicó en su discurso, de casi 2 horas, que no va a permitir la explotación minera en el complejo natural.



(Lea también: Andrés Julián Rendón dice que el Gobierno tiene un 'látigo castigador' con Antioquia).

"Nos caerá la Procuradora encima y la Fiscalía porque está al servicio de este tipo de intereses, pero cueste lo que cueste no permitimos la minería en el Páramo Santurbán", afirmó el presidente Petro.



El mandatario nacional también se refirió sobre el presupuesto para garantizar el mejoramiento de la infraestructura educativa del país y la gratuidad de la misma.



(De interés: No pasó la propuesta de condecorar al presidente Petro en Concejo de Bucaramanga).



"Nuestra decisión es que la provincia de García Rovira tenga una universidad de calidad, digna y gratuita. A la ministra la hemos dotado de un buen presupuesto para hacer infraestructura universitaria pública superior y para garantizar gratuidad, que he pedido que sea gratuidad universal. La gratuidad universal significa que todo ser humano, solo por serlo, pueda acceder gratuitamente a la universidad en Colombia", finalizó el mandatario, en medio del evento de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en el que se puso la' primera piedra' para construir una sede en la provincia.

