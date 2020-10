Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga tienen covid-19

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dieron positivo en su reciente prueba de covid-19.



(Lea también: Santander registra más de 33 mil casos de covid-19)

Los anuncios de los resultados los hicieron en sus cuentas de Twitter:



"Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba Covid, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo", indicó el mandatario de la capital santandereana.



Agregó que se encuentra sin síntomas y estará trabajando desde la casa.



(Le puede interesar: Rifirrafe del alcalde de Bucaramanga y el director de la Anla)

Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba Covid, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo.



Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos. pic.twitter.com/7Y5XbdkinH — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) October 7, 2020

Por su parte el Gobernador indicó que acababa de regresar de una provincia del departamento.



"Santandereanos, cómo es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio", dijo en su cuenta de Twitter.



(Además: Así avanza la recuperación de San Andrés tras el golpe del covid-19)

Santandereanos, cómo es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) October 7, 2020

Los mandatarios están estableciendo el cerco epidemiológico con quienes tuvieron contacto para que se efectúen la prueba y hacer los aislamientos correspondientes.





BUCARAMANGA