Al menos cuatro deportistas denunciaron al entrenador de atletismo, Giovanny Vega Blanco, por abusos sexuales y psicológicos.



La Fiscalía investiga estas denuncias que hicieron desde la Liga Santandereana de Atletismo y que incluyen reveladores testimonios de atletas que lo señalan de estos delitos que se habrían presentado desde el 2019.



Giovanny es un reconocido entrenador en el ámbito deportivo de Santander.



Se graduó como bachiller del colegio Tecnológico de Bucaramanga y cursó su carrera profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia, según él mismo lo comenta en sus redes sociales.



Incluso, ha ganado reconocimientos como mejor entrenador del departamento y los deportista que tiene a cargo se llevan medallas en las diferentes competencias enfocado en las categorías de menores.



Tiene su propio club, Maratón Sport, donde entrena a los deportistas en la pista de atletismo del Estadio Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga.



En el 2012, fue entrenador de la selección Colombia para el suramericano de Atletismo categoría menores que se llevó a cabo en Argentina, y allí logró el cuarto lugar por equipos con 14 medallas.



En el 2015, volvió a ser el entrenador elegido para dirigir la categoría de menores de la selección en el mundial.



EL TIEMPO habló con el entrenador que está siendo señalado, quien aseguró que no se podía pronunciar sobre el hecho “porque eso ya está en poder de mis abogados quienes me dijeron que debía guardar silencio”, dijo.

Y manifestó que no entiende como “le están dando como credibilidad a algo que un loco mandó sin ninguna sustentación penal ni nada. Yo ya estoy en el proceso y estoy dispuesto a atender todos los procesos judiciales”, indicó Giovanny Vega Blanco, entrenador.

Revelador testimonio de denuncia

Una deportista que entrena en un club de la Liga Santandereana de Atletismo denunció que hace dos años fue víctima de abuso por parte de su entrenador.



"En los entrenamientos fue bastante exigente y era muy grosero cuando no hacíamos los tiempos que él quería. A mí me decía que tenía las mejores nalgas del estadio y me decía a mí y a otra compañera que las nalgas de nosotros estaban muy buenas, y cuando pasábamos nos decía que ahí iban los dos mejores culos del estadio", cuenta la joven.



Dice que el entrenador la obligaba a acompañarlo a hacer mercado, "me decía que yo tenía que ser agradecida porque él no me estaba cobrando los entrenamientos".



​"Mientras hacíamos ese recorrido me preguntaba que si yo era virgen, que cómo tenía mi zona íntima, que si estaba pulpa. Me decía que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre y me decía que eso tenía que quedar entre los dos, que no podía salir de ahí", relata la joven.



Incluso, la víctima le contó a EL TIEMPO que durante un tiempo ella estuvo lesionada y él se ofreció a hacerle masajes.



​"En ocasiones me hizo ir al baño. Me decía que llevara una colchoneta y me hizo masajes en el baño. Me soltaba el sostén, pero era la espalda, entonces no le vi problema, pero sí me sentí incomoda. En una ocasión, me bajó la licra con los calzones y me estaba tocando, me masajeaba las nalgas", relata.



La deportista dice que no pasó a mayores porque siempre llegaba alguna persona. "Él escuchaba que venía alguien y me subía rápido la licra y los calzones y hacía como que no pasaba nada".



