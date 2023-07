Controversia ha generado el discurso de Leydy Alarcón, quien es gerente del hospital de San Antonio, de California, ubicado en la provincia de Soto Norte, en Santander, cuando rompió en llanto, al tener que rechazar un sin número de donaciones que le quiso entregar la empresa árabe Minesa.



"Me siento impedida a pesar de ser una institución descentralizada, la alcaldesa me llama y me dice que no puedo firmar, ósea firmo, y es mi carta de renuncia", dice en medio de lágrimas la gerente al asegurar que la alcaldesa Jenny Gamboa la restringió y la limitó al no

ATENCIÓN. Un hecho insólito se presentó en el hospital San Antonio de California,Santander, donde la gerente soltó el llanto cuando la Alcaldesa le ordenó no recibir $150 millones para la entidad q está quebrada porq era donación de Minesa. "Si los recibo me hace renunciar". pic.twitter.com/dqYDj7ZORd — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) July 13, 2023

"Me siento impedida a pesar de ser una institución descentralizada, la alcaldesa me llama y me dice que no puedo firmar, osea firmo, y es mi carta de renuncia" FACEBOOK

TWITTER

Fueron cerca de 150 millones de pesos los que quiso donar la empresa de minería para ayudar con elementos que necesita urgentemente la entidad médica.



El hospital San Antonio tiene un solo médico para atender cerca de dos mil habitantes, hay pocos insumos y medicamentos y dificultades en la infraestructura a causa de las lluvias.



"Esto se da ante unas mesas de negociación y dentro de las mesas se habló de la salud, me dicen cuál es la necesidad más sentida de la institución, yo digo. La empresa Minesa me llama en días anteriores a la firma de convenio, ya logramos que frene la necesidad para una donación, frente a eso, al firmar, la alcaldesa me llama que no puedo recibir ese dinero y que ella sigue en su posición, no me deja hacer la firma, me limita", explicó la gerente.



Por su parte, la Alcaldesa, Geny Gamboa, a través de un Facebook Live, dijo que desde el inicio de su mandato ha dejado claro su posición sobre lo que piensa de la empresa Minesa, de que la entidad, pondría en peligro el páramo de Santurbán.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga-