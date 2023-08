Luego de la tormenta eléctrica que se originó en la madrugada del martes en Santander, dos menores de ocho años fueron arrastrados por la corriente del río de Oro, en Santander, casi 350 metros.



Su rescate fue algo heroico por parte de los policías de Bucaramanga. El general Jose James Roa, contó qué tuvieron que poner en peligro sus vidas para poder sacarlos del río.

Lo primero que se evidenció es que los gemelos estaban abrazados y no se soltaban mientras la corriente los arrastraba.



Ante la fuerza del agua, la comunidad junto a la policía de rescate hizo una 'cadena humana' para recuperar los cuerpos. Al ser sacados del agua, los gemelos no tenían signos vitales.



"Los dos niños estaban abrazados y flotaron, Cojo el cuerpo de un niño, siento que el agua me lleva, y la comunidad me ayuda, hicimos una especie de cadena humana, y luego nos encontramos con el otro niño. Hicimos otra cadena y lo logramos sacar, verifico que no tienen signos vitales", contó el subintendente Yony Naranjo.



Autoridades lograron sacar los dos cuerpos del afluente, los trasladaron a una cancha para brindarle los primeros auxilios, pero los menores aún no reaccionaban.



"Solo sacaban arroces y comida, hacíamos la reanimación, pasó un minuto y nos tocó evacuar porque no reaccionaba", relató el rescatista.



En un maratónico rescate fueron llevados a una entidad médica donde pudieron recuperar la conciencia.



"Mientras estábamos en el taxi, seguíamos con la reanimación, llegamos a la clínica San Luis. entubaron al niño, está en UCI, en pronóstico reservado. En ese momento se siente una adrenalina".



Varias personas estuvieron detrás de este rescate quienes relataron lo duro y complicado que fue salvarlos con vida.



"Es algo impactante, estoy en shock, yo tengo mis hijos y no quiero que pasen por esto. Yo me metí, di reanimación, me vine en llanto, no pude contener el llanto, era un niño, es duro, una experiencia que no quisiera pasar como papá", explicó Jeison López, habitante del sector que ayudó al rescate de los menores.



"Los alcanzamos a rescatar, los reanimamos, mucha comunidad nos ayudó , fue duro, fue atemorizante, nos dio de todo", relató otra testigo del rescate. +



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga