En un video de una de las cámaras de seguridad del exclusivo condominio Brisas del Mar en Cartagena, quedó grabada la brutal golpiza que le propinó un reconocido cirujano plástico a su novia.





(Le puede interesar: Bus que cubría la ruta Bogotá Cartagena se volcó y dejó cuatro muertos)

En el video, grabado sobre las 10 de la noche del pasado martes 5 de julio, se puede observar como el hombre le pega múltiples patadas a la mujer quien se tapa la cara para protegerse.



Posteriormente llega una persona quien intenta detener al hombre.



El hombre es identificado como Gabriel Agamez, un reconocido cirujano plástico de origen santandereano.



EL TIEMPO conoció la declaración que la víctima le dio a las autoridades en el momento de la captura del hombre.



"Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la policía", cuenta la mujer en su declaración.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de la captura del médico. Foto: Cortesía policía Cartagena.

La captura fue confirmada por la Policía de Cartagena quienes atendieron el caso capturando al médico Agamez sobre las 10:50 de la noche de ese martes 5 de julio en el condominio.



El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía; el juez tipificó el delito como violencia intrafamiliar y le impuso una restricción para salir del país.







(Le puede interesar: Prestigioso colegio de Santander cerrará sus puertas)









EL TIEMPO intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el médico pero no atendió las llamadas ni los chats.

El médico enfrenta otro proceso legal

En agosto del 2021, un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General le imputó cargos al médico Gabriel Agamez Moreno por el delito de homicidio culposo.



Por los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2020, en una clínica de Barrancabermeja, cuando en medio de una intervención de cirugía estética falleció Luz Dary Silva Buitrago.



Según pudo establecer la Fiscalía, Agamez Moreno no tiene registrado ante el Ministerio de Educación Nacional especialización como cirujano plástico.



Y el 22 de julio tendrá que afrontar una nueva diligencia legal por este caso.



BUCARAMANGA