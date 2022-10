Un fallo en primera instancia notifica que el Tribunal Administrativo de Santander tumbó la elección de Fredy Anaya como contralor del departamento, es decir, se declara la nulidad de la Resolución No 034 de 2021



Puede leer: Video: Momento exacto cuando personas se queman en show de cocteles de San Gil



Esto sucede emanas después de que el Consejo de Estado suspendiera como medida cautelar al excongresista por varias tutelas que reposan en la Asamblea tras supuestas irregularidades en el proceso de elección.

Al parecer, en este procedimiento en la Asamblea de Santander se faltó a la transparencia y publicidad.



“Inexistencia de ilicitud o violación del ordenamiento jurídico especial aplicable a la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental por el acto administrativo demandado en nulidad", dice el Tribunal.



Lea también: Exmilitar, vestido de mujer, lanzó granada porque perdió juego de naipes



EL TIEMPO consultó con el contralor quien indicó que no le han notificado esta acción y hasta el momento continua en ese cargo.



Explicó que las demandas se realizaron hacia una resolución del proceso en la Asamblea de Santander, mas no hacia Fredy Anaya.



"A Fredy Anaya no lo demandaron y según sé, el fallo anula una resolución y que la demandada fue la Asamblea del departamento. Sigo siendo el contralor, no me han notificado, no me han removido del cargo hasta que haya un fallo ejecutorial. Lo que ocurrió fue un proceso de simple nulidad contra el acto administrativo que convoca el proceso de elección. El fallo anula una resolución. Fredy Anaya no está inhabilitado", puntualizó.