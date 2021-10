Cuestionan postulación de polémico político a la Contraloría de Santander

La puja por el primer cargo de la Contraloría de Santander ha despertado polémica tras conocerse que el candidato que sacó el mayor puntaje es el cuestionado excongresista santandereano Fredy Anaya quien conforma la terna junto a Carmen Teresa Castañeda Villamizar y Benjamín Eduardo Pérez.



Fredy Anaya ha sido nombrado en varias ocasiones por ser el propietario de empresas contratistas en cuestionadas obras de la Gobernación de Santander y otras obras han sido contratadas por empresas de su hijo.



Justamente, él mismo le aceptó a este medio que contrató en varias obras cuando Richard Aguilar -hermano del actual gobernador- era el gobernador.



Incluso, en su última campaña a la alcaldía de Bucaramanga en la que perdió contra Juan Carlos Cárdenas, Anaya apoyó a Mauricio Aguilar.



Este hecho es cuestionado por el veedor Ramiro Vázquez quien fue el que denunció el caso que tiene a Richard Aguilar capturado.



“Ha contratado en casi todas las empresas donde tiene asiento la Gobernación y tiene sus fichas en esas empresas. Él puede tener todos los conocimientos y la experiencia pero éticamente no debería ni postularse”, dice Vásquez.



Al cuestionar a Fredy Anaya sobre este hecho, el candidato a contralor indicó que “esto no tiene nada que ver con esto de la elección de contralor (...) el papel del contralor no es por afinidad es por puro profesionalismo”.



El veedor insiste en que Fredy Anaya ha estado vinculado con diversos partidos y además su esposa es actual congresista por lo que posiblemente tendría que declararse impedido en algún momento.



“Él ha militado en todos los políticos habidos y por haber en la región, ha estado en el PIN, en Liberal, en el conservador. Se puede presentar una inhabilidad porque la esposa de él es representante a la cámara y más adelante tendrá que declararse impedido”, dice Ramiro Vásquez.



Fredy Anaya no solo se postuló para Contralor de Santander sino también para el de Bucaramanga y presentará las pruebas el próximo 11 de octubre.

Hecho que también es cuestionado por concejales como Carlos Parra, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que Anaya ha sido envuelto en varios escándalos como el volteo de tierras y el carrusel de contratación de la CDMB.



"Después de que él salió de la dirección de la CDMB en el 2006, él logró que los posteriores directores de la CDMB fuera aliados políticos suyos y hay decenas de denuncias de direccionamiento contractual y justamente uno de los directores se le volteó y comenzó a denunciar toda la contratación", indicó Parra.



El concejal indicó que "tiene registro de muchísimos concejales a los que él (Fredy) les hizo campaña. Qué presentación tiene que vayan a votar por una persona que haya hecho política con ellos", agregó Parra.



Finalmente Anaya agregó, "que me muestren las pruebas de todos los cuestionamientos porque no tengo ni investigaciones", indicó.



​El próximo 8 de octubre se conocerá la terna final de contralor de Santander y posteriormente se harán las votaciones de elección que estará a cargo de los diputados de Santander.



