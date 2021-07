Socializaron el segundo piloto de 'fracking' en el Magdalena Medio

En Puerto Wilches, Santander, se llevó a cabo la presentación pública del segundo Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Platero.



En la reunión participaron Juntas de Acción Comunal y líderes sociales, autoridades nacionales y locales, al igual que organismos como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

"Se socializaron los alcances, propósitos y la hoja de ruta del proyecto en sus diversos componentes; y, además, se aclararon los aspectos técnicos, ambientales y sociales que las empresas operadoras deben cumplir la ejecución", indicaron desde el Ministerio de Minas.



La socialización se desarrolló de manera simultánea en dos lugares de Puerto Wilches.



“Los Proyectos Piloto de Investigación Integral estarán basados en la investigación y tendrán como objetivo principal levantar líneas base y hacer un seguimiento riguroso a la técnica de Fracturamiento Hidráulico con Perforación Horizontal para tomar una decisión sobre una posible comercialidad de los Yacimientos No Convencionales en el país”, indicó el Viceministro de Energía, Miguel Lotero.



Además, el Viceministro destacó que el departamento de Santander tiene gran relevancia para la industria petrolera, que "será clave para la reactivación económica de Colombia y de la cual Puerto Wilches se verá beneficiada, no sólo por nueva inversión en el territorio sino también por la contratación de mano de obra calificada, no calificada y de bienes y servicios los locales".





