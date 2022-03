Tras conocerse la aprobación por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales para el proyecto piloto de ‘fracking’ en Puerto Wilches, Santander, hubo voces de rechazo.



El secretario de Ambiente de la Gobernación de Santander, Miguel Sarmiento, fue el vocero de la entidad sobre el hecho.



“La protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso del Gobernador Mauricio Aguilar. Por eso, desde la Gobernación de Santander, no celebramos la aprobación que otorgó la Anla para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Wilches”, dice en su cuenta de Twitter.



El funcionario indicó que no les fue socializado el Estudio de Impacto Ambiental.



“El estudio de impacto ambiental entregado a la Anla no fue socializado con nosotros, y se faculta esta práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalarla por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medio ambiente, el agua y la salud pública”, agrega Sarmiento.



Desde Ecopetrol indicaron que “es un avance importante dentro de este ejercicio de verificación científica y participación ciudadana que representan los Proyectos Piloto de Investigación Integral. Seguiremos trabajando con absoluta rigurosidad en la instancia que sigue dentro del proceso de licenciamiento”.



