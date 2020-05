Chigüiros se pasean por las calles de Barranca en plena cuarentena

En las últimas noches, los habitantes de Barrancabermeja han sido testigos de un hecho que no es muy habitual. Una manada de chigüiros pasean por la ciénaga buscando comida.



Algunas personas han logrado fotografiar a los animales que en silencio se dan un baño de medianoche.



Laura Herrera, secretaria de Medio Ambiente de Barrancabermeja, confirmó la veracidad de las fotografías y aseguró que la soledad por el confinamiento es el motivo de la visita de estos roedores.



"El chigüiro es un animal que necesita silencio y como ahorita no hay personas entonces ellos están saliendo en la noche con sus familias a dar vueltas por la ciénaga", indicó la Secretaria.



Los roedores se han visto en varios sectores de Barrancabermeja. Foto: Suministrada

En las fotografías se pueden apreciar que son más de tres ejemplares los que pasean en la ciudad, “a ellos les gusta mucho el agua, durante el día se esconden y comen, y en la noche aprovechan y salen”, aseguró Herrera.



"Pero no solo en la ciénaga han sido vistos, también han aparecido en sectores como el emblemático Cristo Petrolero, en la comuna cuatro, en el sector del Cristo y en varios sectores donde las personas los han identificado", cuenta la Secretaria.



No es usual ver este roedor en las ciudades dado que "está muy amenazado por nosotros los humanos porque muchas personas los cazan por su carne y ellos tienden a esconderse", enfatizó.



La época de cuarentena ha generado no solo la aparición de estas especies, sino la mejora en la calidad de aire en Barrancabermeja, explicó la Secretaria de Medio Ambiente.



"Hemos notado un cambio en la calidad de aire y eso se percibe en el silencio, ya que por el tema de la refinería, esta es una ciudad que no tiende a ser muy silenciosa, entonces eso ha sido muy provechoso para las especies".





BUCARAMANGA