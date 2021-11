Habitantes de Florián, Santander, arriesgan sus vidas en puente artesanal

En peligro ponen sus vidas los habitantes de la vereda Otro Mundo, del municipio de Florián, en Santander. Las 150 familias que viven allí deben atravesar este improvisado puente para cruzar el acaudalado río Minero y poder llegar a sus viviendas y escuelas.



Tras una emergencia que se registró hace más de un mes en este municipio por la creciente del río que se llevó dos viviendas y un puente en el lugar, los habitantes debieron talar unos arboles y construir este puente artesanal para no quedar incomunicados.



Sin embargo, este puente es un peligro inminente para los niños, adultos mayores y ciudadanía en general que debe cruzar a diario sobre este río, incluso, cuando este crece y es inviable cruzarlo.



"La comunidad cogió un árbol, lo partieron en la mitad, pusieron dos estacas, colgaron las guayas nuevamente y le metieron unos pernos a tierra para poder templarlas y trataron de medio arreglar el puente", indicó Nilson Espejo, habitante del lugar.



En el video, grabado por Espejo, se aprecia el peligro de este puente.



"Las tablas quedan a metro y medio de distancia unas con otras, entonces imagínese el peligro de los niños que tienen que cruzar para llegar a su escuela", indicó Nilson.



En el momento de la tragedia invernal, las autoridades llegaron al lugar, "se tomaron la foro para el registro pero por acá no volvieron a aparecer para dar ayudas", dice Espejo.



El alcalde de Florián, Luis Humberto Zárate, le dijo a este medio que "ya se está generando una consultoría para hacer el proyecto del nuevo puente".



Sin embargo, al preguntarle por el tiempo que duraría el proyecto, el mandatario aseguró que no podía dar un plazo ya que apenas se estaban gestionando los recursos.



Por lo pronto, los habitantes del lugar deberán seguir cruzando este improvisado puente para poder llegar a sus escuelas y viviendas.



BUCARAMANGA