Un hecho de intolerancia que impactó a la comunidad de Bucaramanga fue la pelea entre dos firmantes de paz quienes verbalmente se insultaron y posteriormente se agredieron con arma de fuego por podar árboles de un terreno que no les correspondía.



Puede leer: Buscan a conductor que arrolló a una joven universitaria en Girón, Santander



El homicidio se registró en el asentamiento humano Gracia de Dios, cuando Abel Gil Gutiérrez y que su seudónimo en las Fac era Julián Guevara, acciona el arma en varias ocasiones contra su compañero.

"Son dos personas que pertenecieron a este grupo, entraron a diferencias por un terreno, uno afectaba al otro, la cerca, y discutieron. Esto los llevó a desarrollar un acto de intolerancia, la persona que produjo la agresión se presentó, y entregó el arma. Los implicado están en el programa del proceso de paz", contó el coronel Misael Quiroga, comandante de la Policía de Bucaramanga.



A pesar de que el firmante de paz agresor se entregó a las autoridades y confesó el crimen está en libertad.



Puede leer: Conductor de plataforma digital abusó de un menor delante de su hermano



El agresor contó que esta situación de intolerancia lleva dos años con demandas por afectar su cerca.



"Me estaba grabando con el celular, le pedí que no me grabara, me amenazó con una macheta, y yo le saqué el arma de mi escolta, yo le accioné la pistola y le pegué un tiro y yo no pensaba matar a ese señor, el se fue", contó Abel Gil.



Reconoció el delito de Facundo Amado Amado, y está dispuesto a comparecer ante las autoridades.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga.

Escríbenos: melmun@eltiempo.com