Video: polémica por fiesta que hizo el Concejo de Floridablanca al interior del recinto

En un video que se hizo público en redes sociales se evidenció que gran parte de los concejales de Floridablanca, Santander, hicieron fiesta. Varios de ellos aparecen bailando emparejados al interior de la corporación y a su alrededor hay bombas y un ponqué.



Puede leer: Denuncian que candidato de Ocamonte habría plagiado plan de gobierno de Tocancipá



De fondo se escucha música tradicional de las épocas decembrinas. Esta pieza audiovisual ha generado controversia y polémica por tratarse de un lugar para laborar y ser público.

En el concejo de Floridablanca, se realizó una “rumba” donde concejales, secretarias, hasta la señora del aseo, bailaron en el recinto de la democracia. La fiesta se hizo para celebrar el cumpleaños del presidente del concejo, Néstor Alexander Bohórquez. pic.twitter.com/K6Yg77G0My — Cesar Augusto González. PERIODISTA CARACOL RADIO (@cergonzaqui) October 5, 2023

Ante esta situación, el presidente del Concejo, Néstor Bohórquez, confirmó que sí se dio esa celebración y fue por su cumpleaños.



Indicó que no tenía idea que le iban a hacer algo, pero aclaró que ya habían terminado su jornada laboral.



Aclaró que no hubo ingesta de alcohol y la actividad solo duró una hora aproximadamente.



"Hubo una sorpresa para mí, me llevaron una serenata y una atención por parte de algunas personas, estaba de cumpleaños, Solo fue una hora, me partieron la torta, me cantaron el cumpleaños, había un grupo de danzas y eso fue la actividad que hubo, un compartir", explicó el presidente.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.