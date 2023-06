Una luz de esperanza aparece en Colombia para los padres de familia que, mientras tienen a su hijo en gestación, se les diagnostica que podría sufrir de una parálisis al nacer. La tecnología ha avanzado tanto que hay miles de posibilidades en el área de salud, y este país es pionero en una metodología que brinda calidad de vida para el recién nacido.



"En los 28 días de gestación se forma el cerebro y columna, la médula de ese bebé. Por alguna condición no formó la parte posterior de la espalda, no formó grasa, ni piel",

La condición que detectan los médicos en el feto de la madre entre las semanas 12 y 16 se denomina espina bífida y tiene varios tipos. La más grave se conoce como mielomeningocele, pero principalmente se basa en una malformación congénita que podría acarrear problemas neurológicos, pérdida de control de la vejiga, deformidades en el pie, problemas de erección e hidrocefalia y la posibilidad de no mover sus piernas o caminar, entre otras dificultades.



El Consorcio internacional para reparo de defectos del tubo Neural por FETOSCOPIA, brinda la posibilidad de operar al feto entre las semanas 22 y 25, estando en el vientre de la madre, sin lastimar el útero para corregir esta malformación. Se trata de una intervención que en cifras ha tenido resultados extraordinarios luego de que los niños nacen.



"En los 28 días de gestación se forma el cerebro y columna, la médula de ese bebé. Es un tubo que se va cerrando, de tal manera que es un cordón, se cierra como una cremallera. Por ese ojal salen los nervios que llevan información a las piernas, como si fuera un espagueti, y se sale porque por alguna condición no formó la parte posterior de la espalda, de la región lumbar, no formó músculos, ni las membranas que recubren a la médula, no formó grasa, ni piel", explica el experto.

Con agujas pequeñas se entra al útero de la madre y se opera. Foto: Daniel López

La técnica

"Se trataba de rajar el útero, sacar la espalda del bebé, empaginar los nervios, suturar y volver a unir el útero y que la mamá siguiera con el embarazo, eso fue exitoso".

William Contreras, médico neurocirujano, quien aplica esta técnica a sus pacientes en Colombia, dijo que las posibilidades con esta tecnología son infinitas, pero que muchas madres la desconocen y quizá, deciden abortar por falta de información y miedo a lo que pueda suceder luego del nacimiento del feto.



En un principio, ante este diagnóstico se operaba al bebé al nacer, pero las posibilidades de disminuir la parálisis eran pocas, solo del 20 por ciento. La historia cambió en el 2011, en Estados Unidos, cuando se inventaron abrir el útero e intervenir la malformación.



"Se trataba de rajar el útero, sacar la espalda del bebé, empaginar los nervios, suturar y volver a unir el útero y que la mamá siguiera con el embarazo, eso fue exitoso".



Esta intervención en el útero lograba que la mamá pudiera terminar su embarazo hasta la semana 37. En esa época se hizo un estudio llamado 'moms' que determinó que la mejor opción para estos bebés era operar en el vientre, ya que los resultados al nacer eran mejores, en un 87 por ciento los niños podían mover las piernas, el cerebro se desarrollaba mejor, y disminuyeron los casos de hidrocefalia.



Aunque esta intervención era exitosa, al 'rajar' el útero imposibilitaba a la mamá a que su hijo naciera por parto natural o podría tener otras complicaciones.



El médico Contreras dijo que se creó una nueva técnica conocida como fetoscopia, que a través de agujas pequeñas se interviene al bebé sin romper el útero de la madre.

Médicos brindan posibilidades a bebés con parálisis Foto: William Contreras

Es meter una aguja que mide un milímetro, mete unas cámaras, se saca el líquido, y se mete aire, gira el niño para poder ver la columna. La mujer continúa el embarazo.

"Es meter una aguja que no corta nada, mide un milímetro, mete unas cámaras, encuentra el niño, se saca el líquido, y se mete aire, gira el niño para poder ver la columna. Tenemos estrategas para ver la columna y para que no se nos mueva, se meten los nervios sin dañarlos, cierro la piel, saco las agujas, que se llaman trócares, y la mujer continúa el embarazo", relató el experto.



La fetoscopia logra partos naturales, partos a término, (que cumpla 37 semanas en el que ya están maduros sus órganos).



En el mundo se han hecho alrededor de 300 intervenciones con esta metodología, en Colombia el aporte a que un menor nazca con mejores condiciones sin lastimar el útero de la madre son 21 casos, todos realizados en la clínica General del Norte de Barranquilla.



"Es muy importante para el país porque si se enteran de esto se le da una esperanza al niño ¿cuál? que nazca sin déficit motor, moviendo las piernas, en general si se opera tempranamente las posibilidades son más grandes. Con esta técnica disminuimos al 70 por ciento la malformación", dijo William.

Médicos colombianos operando con Fetoscopia Foto: William Contreras

La idea es darle esperanza a la gente, que la eps da esa intervención, queremos ver niños caminando

La técnica la desarrollan un grupo multidisciplinario de seis médicos, todos de Colombia. La primera intervención se realizó en el 2019.



Esta posibilidad de mejorarle la calidad de vida a los bebés se puede hacer a través de la Eps o medicina prepagada.



"De los 21 casos todos han sido exitosos, dos niños murieron, uno por un problema cardiaco y el otro, por algo pulmonar, pero no tuvieron nada que ver con la operación que se les hizo en el vientre de su madre".



Esta técnica solo se está realizando en Colombia, Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Chile, México, Israel.



"La idea es darle esperanza a la gente, que la eps da esa intervención, queremos ver niños caminando", dijo el experto.



MELISSA MÚNERA AMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga