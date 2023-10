‘Vamos a invertir en industrialización para reducir el desempleo’: Ferley Sierra

El diputado Ferley Sierra, de 35 años, es candidato a la gobernación de Santander y cuenta con el apoyado por el partido Alianza Verde y el coaval de Dignidad y Compromiso.



El dirigente político se ha caracterizado por destapar supuestas ollas de corrupción

que involucran al actual gobernador, Mauricio Aguilar.



Uno de ellos fue el de la oficina de pasaportes, donde supuestamente se estaba cobrando por sacar la cita.



Otro fue el de las raquetas de tenis de un alto valor y el polémico museo en Suaita

que le hacía honor al coronel Hugo Aguilar, condenado por ‘parapolítica’.

Diputado de Santander Foto: Suministrada a EL TIEMPO

¿En su plan de gobierno? ¿hay megaobras?

Hay varias, en primer lugar, el tema de acueductos, vías, y la megaobra principal es la industrialización del departamento, tenemos la meta de reducir el desempleo a menos de la mitad, a un mínimo histórico.



Vamos a invertir en industrializar el departamento, en generar valor agregado en plantas para el desarrollo de cacao, para la conversión del cacao, que la piña se pueda convertir en mermelada, que el aguacate se pueda investigar con las universidades y se puedan generar conservantes que permitan su exportación, que nos permitan vender guacamole.



Articularemos la academia, el sector privado, el Gobierno y sociedad. Necesitamos atraer empresas a Santander promoviendo la marca región y el consumo de productos en Santander, tenemos impulsadoras, en cadenas estaremos promoviendo los productos, de manera que vamos a atraer empresas extranjeras y de otros departamentos. Los acueductos, a través de la Esant.



Primero limpiarla, porque es un contratadero impresionante, y, segundo, debemos hacerla eficiente, rentable, y que se inyecte al crecimiento de las redes y agua potable, entre otras cosas, a los colegios de Santander. Hoy, de 2.218 sedes, 1.900 no tienen agua potable.

🔴 LA PEOR OLLA

El colmo de la degradación criminal del clan Aguilar hoy quedó al descubierto. Le roban a los más humildes y necesitados de Santander, para engordar sus podridas cuentas bancarias. pic.twitter.com/5weXeG7E7r — Profe Ferley (@ProfeFerley) June 27, 2023

¿Qué hará en temas de seguridad?

El proceso de industrialización abarca tener a los jóvenes ocupados, tendremos mesas multidisciplinarias, llegaremos con cultura, deporte, industria.



Vamos a articular con pastores y fundaciones que ayudan a rescatar jóvenes del mundo de las drogas y promoviendo la educación y que haya articulación con la academia, así ponemos barreras con los delincuentes para que no lleguen a reclutar, porque así es que están haciendo.



También se tendrá articulación directa con el Ejército, Policía, gobiernos nacional y municipal, con redes de información y recuperar la confianza que hoy se ha perdido en las instituciones.



Atender de manera oportuna, y vamos a enfocarnos en la seguridad rural, es la seguridad comunitaria.​

Para mejorar el desarrollo del departamento, ¿qué tenemos?

Sigue primando la industrialización, vías, construcción de vías, ampliación de vías, revisando que cada peso del departamento se invierta de manera adecuada, y hacer controles de contratación, bastante rígidos, vigilados.



A nivel de ciudades y área metropolitana, solucionar los problemas de las basuras, apuntarle al reciclaje directo, pero también al compostaje y biomasa, que podamos generar gas, abono y fertilizantes, que nos permitan beneficiar también a los campesinos y locales.

Ha sido polémico por atacar al clan Aguilar. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Respecto a la movilidad del departamento, ¿usted qué propone?

En área rural, vías, en la ciudad tenemos que articular directamente con los alcaldes del área, le vamos a apostar al distrito metropolitano.



La solución a la movilidad es promover el transporte público y ofrecer tarifas preferenciales.

Hoy Barrancabermeja permanece incomunicada de Bucaramanga por tiempo indefinido, hacemos un llamado a los gobiernos nacional y departamental a tomar cartas en el asunto y buscar soluciones que le permitan a la ciudadanía su paso por este vital corredor vial de Santander. pic.twitter.com/H4M4neEX4g — Profe Ferley (@ProfeFerley) October 2, 2023

¿Qué es lo primero que hará si es gobernador?

Reducir y eliminar cuatro secretarías, vamos a liquidar el Idesan, reducir el derroche que hay en del departamento, hoy el 80 por ciento de las CPS son un derroche, no hacen nada, solo sirven para pagarle el favor al político.



En la primera semana vamos a tener funcionando como un relojito la oficina de pasaportes, vamos a promover que el Indersantander se convierta en una secretaría.

¿Cómo le parece la gestión del presidente de Colombia?



Más de lo mismo, hay cosas negativas y positivas, el dólar está en los mismos niveles de Duque, la burocracia y clientelismo siguen. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Es preocupante. Hay malos mensajes y mala comunicación. El país está igual de mal que como lo dejaron.

¿Qué pediría para Santander?

Las vías primarias, ya se habían comprometida y no están resueltas, la vía Curos - Málaga, la doble calzada entre Bucaramanga y Barbosa, eso es desde hace rato, mogotes, san Joaquin Onzaga debería estar pavimentada.



La navegabilidad del río Magdalena, las vías férreas que sean una realidad, las vías de la provincia de Vélez, la de Barbosa, Cimitarra pasando por Landázuri, estamos en un atraso de vías y agua potable.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.