Cuarto feminicidio en Santander: conmoción por muerte de mujer en manos de su exesposo

María Mónica Reyes de 48 años de edad, fue asesinada en el sector del puente Zarando, vereda tápala, entre Charalá y Ocamonte, Santander.



La mujer recibió dos heridas con arma blanca en la región del tórax y ante brazo izquierdo. Su exesposo, con el cual se divorció hace cinco meses, habría sido el presunto asesino, pues fue capturado en flagrancia.



El reporte de las autoridades informa que el hombre huyó en una motocicleta y con la misma se lanzó al río Fonce, al ver que no sufrió mayores heridas comenzó a lacerarse en todo su cuerpo, momento en el que fue capturado por la Policía.



"El agresor, excompañero sentimental, posterior a los hechos emprende la huida en una motocicleta color rojo y aproximadamente a un kilómetro en el puente se lanza junto con la motocicleta y al no sucederle mayor cosa, empieza a autolesionarse en varias ocasiones con el arma cortó punzante", dice el reporte.



Ya había denunciado violencia intrafamiliar

Las autoridades catalogaron este crimen como pasional, pues, aunque se desconocen las causas que originaron esta muerte, se conoció un reporte de que en el 2007 el exposo fue denunciado por la víctima por violencia intrafamiliar.



Lo más grave aún es que esta denuncia fue archivada por las autoridades competentes.

Feminicidios o violencia contra la mujer en el 2024

Las alarmas en Santander comienzan a encenderse debido a que el dos de enero se presentó el primer feminicidio del 2024, en Bucaramanga. Un hombre asesinó con más de 20 apuñaladas a una mujer de 40 años en una residencia.



El 12 del mismo mes la Fiscalía confirmó que un señor habría abusado y asesinado a una niña de dos años en un hostal mientras su mamá trabajaba en Bucaramanga.



El 18 de enero se conoció del presunto feminicidio en Landázuri, Santander. Además, en Barrancabermeja, también se habla de un homicidio de una mujer que recibió cinco heridas de arma blanca.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.