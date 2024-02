Las razones por las que el feminicidio estaría aumentando desmedidamente en Santander

Santander se convirtió en el centro de atracción de la violencia contra la mujer. Los feminicidios en enero del 2024 fueron cuatro, un aumento del más del 80% en comparación del mismo mes del 2023, en el que solo hubo un caso.



Aunque los cuatro hechos fueron esclarecidos, no deja de prender las alarmas en la región por el aumento desmedido de la violencia hacia la mujer, además, porque existiría una falencia al momento de acudir a las autoridades y recepcionar la denuncia.



Varias organizaciones del departamento presumen que la falta de acompañamiento, asesoría y apoyo a la víctima sería unas de las principales causas de que las mujeres denuncien.

Laura Meneses, coordinadora de Fundación Mujer y Futuro, contó en EL TIEMPO que, hay una preocupación sobre el relacionamiento de las familias, pues la mayoría de los conflictos por los que las mujeres son violentadas es por el no querer continuar en una relación sentimental.



Esta decisión no es aceptada y de inmediato es rechazada por parte de sus parejas, lo que conlleva a una agresión física e incluso la muerte.



El aumento del delito se debe a múltiples causas como el pensamiento colectivo cultural del machismo.



"No reconocen a la mujer como una persona sujeto a derechos, y como una persona que hay que respetar, no reconocen sus patrones de violencia. La sociedad en general ha normalizado cosas que llegan al extremo del asesinato como los celos, la celopatía, a través de ellas se dan las relaciones románticas".



Esta violencia también se rige con las medidas que se toman desde los distintos frentes de autoridad.



La coordinadora de Fundación Mujer y Futuro dijo que en Santander no funciona la casa refugio, un lugar que debe crearse lo más pronto para que la víctima pueda hospedarse en este hogar de paso al denunciar la violencia que ha recibido.



"En el caso de Santander no llegan a ser suficientes, que la misma ley las ordena y no se proveen, como la casa refugio que es una medida necesaria para las mujeres que ya han denunciado, y en este caso, las mujeres no tienen a dónde ir, porque no existe la casa refugio", comentó Meneses.



Las denuncias se pueden realizar en Comisaría de Familia o Fiscalía, e incluso, la Policía puede asesorar en esta ruta de atención.



La mujer agredida puede dirigirse también a la Defensoría del pueblo del lugar en donde esté.

Los casos

Los feminicidios tipificados hasta el corte de septiembre del 2023 en Santander fueron 13, según la fundación.



Este tema de la tipificación llama la atención, pues en algunos casos las autoridades lo catalogan como homicidios.



" Hay una transición en Fiscalía que se hace bajo enfoque de género. Hubo un caso que fue tipificado como homicidio agravado, pero el movimiento de mujeres pudo lograr que se estableciera como feminicidio, fue una mujer que se encontró en una maleta".



Uno de los casos más aterradores sucedió el 10 de enero cuando se reporta una menor de 2 años fallecida al llegar a un instituto de salud en Bucaramanga.



Se confirmó por parte de la Fiscalía que el padrastro habría abusado de la niña y posteriormente la habría lanzado por las escaleras, agresión que le ocasionó la muerte en un hostal en la ciudad.



El dos de enero un hombre asesinó con más de 20 apuñaladas a una mujer de 40 años en una residencia de Bucaramanga.



El 18 de enero se conoció del presunto feminicidio en Landázuri, Santander. Además, en Barrancabermeja, también se habla de un homicidio de una mujer que recibió cinco heridas de arma blanca.



El 20 de enero se confirmó que María Mónica Reyes de 48 años de edad, fue asesinada en el sector del puente Zarando, vereda tápala, entre Charalá y Ocamonte, Santander.



La mujer recibió dos heridas con arma blanca en la región del tórax y ante brazo izquierdo. Su exesposo, con el cual se divorció hace cinco meses, habría sido el presunto asesino, pues fue capturado en flagrancia.

Reducción de homicidios

Aunque hay un aumento de feminicidios, la Gobernación de Santander entregó el reporte de disminución de homicidios a un - 17 por ciento. En el 2023 hubo 37 y en enero de este año se reportaron 29.



En cuanto al hurto también hay cifras positivas con una disminución del 34 por ciento. En enero del 2024 hubo 863 casos.



Una cifra que revela la intolerancia que hay en Santander son las de las lesiones personales, de tener 293 en enero del 2023, se aumentó en un 18% con 346.



