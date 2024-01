Se conoce fuerte video de feminicidio en Santander: mujer recibió 14 puñaladas en motel

Stefany Pulido, una mujer de casi 40 años, oriunda de Venezuela, se convirtió en la primera víctima de feminicidio en Santander en el 2024. Su trágica muerte fue el dos de enero en una residencia al norte de Bucaramanga.



José Aníbal Melgarejo, de 59 años, fue el supuesto agresor que la apuñaló en 14 ocasiones con un arma cortopunzante. El sujeto fue capturado en flagrancia y se le imputó el delito de feminicidio agravado.

En una rápida reacción de #MiPolicíaDelCuadrante se logró la captura de un hombre de 60 años, por el presunto homicidio de una mujer en una residencia en el sector norte de #Bucaramanga. #DiosYPatria pic.twitter.com/0pxC8XdQll — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) January 3, 2024

No obstante, luego de 11 días de esta muerte se conoció el video del momento exacto del asesinato.



La pieza audiovisual muestra cómo la pareja discute y el sujeto agarra a la víctima del cabello y le propina, afuera de la habitación, al menos cinco puñaladas, luego, la ingresa a la habitación y continúa agrediéndola.



La mujer trata de defenderse con gritos, pero ya está muy herida. Al agresor se le escucha decirle: 'yo no quería hacerle daño, yo no quería hacerle daño', mientras la agarra de la cabeza.



Enseguida, al parecer, uno de los administradores del lugar grita que llamen a las autoridades. 'Llamen a la policía, cómo me la va a cortar aquí en el negocio'.



El presunto feminicida solo le respondía: 'Yo no quería hacerle daño. Ella fue la que se dejó dar cuchillo. Yo ya me voy a la casa. No pasa nada. No llame una ambulancia, ya no la necesita'.

#VIDEO | "Yo no quería hacerle daño": fueron las palabras del hombre que cometió el primer feminicidio de este año en #Bucaramanga. pic.twitter.com/7x5VxnBV7H — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 13, 2024