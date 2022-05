La vida de Felipe Sarmiento ha estado marcada por enfermedades, adicciones y éxito. A sus 30 años es el propietario de La Peluquería, un reconocido establecimiento comercial dedicado a la belleza en Bucaramanga y que al día puede llegar a atender a más de 300 clientes. Solamente Felipe ha tenido días de 80 cortes en menos de 10 horas.

Los cuatro pisos de La Peluquería siempre están llenos, no hay hora en la que los puestos de sus estilistas estén vacíos; el éxito ha sido tal que reconocidas figuras como Jesse Uribe, influenciadores nacionales y locales y hasta el candidato presidencial Rodolfo Hernández son sus clientes más frecuentes cuando llegan a la ciudad.



Pero fue una mala decisión a sus 14 años la que lo obligó a meterse en el mundo de las peluquerías.



En ese momento estaba haciendo un curso de conducción que le pagó su tío Rodrigo Sarmiento (quien era propietario de una famosa peluquería en Bucaramanga) y quien hacía las veces de padre de Felipe, ya que su padre biológico padecía una adicción a las drogas en ese momento y su mamá padecía de esquizofrenia.



En medio de su curso, una noche decidió manejar el carro del papá de uno de sus amigos, sin pase y con solo una clase de conducción, y lo estrelló.



“Yo era un loco: en medio de mi hogar disfuncional, yo tomaba trago, fumaba cigarrillo, vivía saliendo de noche con puros vagos y esa noche salí con unos amigos. Me acuerdo que le digo a un amigo que le manejaba el carro que le había prestado el papá y apenas lo prendí salió el carro y le pegué a otro que estaba ahí parqueado”, cuenta Felipe, o Pipesar, como lo conocen sus amigos y más de 400.000 seguidores en redes sociales.



A Felipe le tocó llamar a su tío Rodrigo, quien pagó los daños de los vehículos. “Mi tío me cogió de una oreja y me dijo que mañana le pagaba esa plata y que me esperaba en la peluquería de él a las 7 de la mañana. Yo solo me tomé dos cervezas más y quedé asustado”, dice.

Felipe Sarmiento en la peluquería de su tío a sus 19 años. Foto: Tomado de Instagram: @Pipesar

Al día siguiente fue la primera vez que Felipe pisó una peluquería para trabajar.

Tenía que pagarle a su tío y comenzó doblando rollitos de las toallas que les daban a los clientes en la entrada.



Trabajaba todos los sábados en la peluquería de su tío. “Era muy bueno, no había lavandería que me superara y me ascendieron a barrer y en menos de 5 meses ya llegué al lavacabezas, que era la cúspide para los que no sabíamos cortar pelo”, dice entre risas.



En medio de su enfermedad, su mamá le dijo que por qué no se volvía peluquero, a lo que Felipe le contestó: “Mamá, está loca, mis amigos van a decir que soy la propia loca. Pero en medio de todo pensé que la persona que yo más admiraba era a mi tío y por qué no podía ser peluquero”.



La idea le quedó sonando y a sus 15 años, después de contarle a su tío sus intenciones de seguirle los pasos, Rodrigo lo matriculó en un curso de peluquería. Su maleta estaba llena de rulos, ligas de colores, escarcha, gel, ganchos de ositos, “cuando él me entrega ese maletín, yo solo pensé: en qué me metí”, dice.



En la mañana estudiaba en el colegio, en la tarde lavaba cabezas y los fines de semana trabajaba tiempo completo en la peluquería de su tío. Cuando Felipe iba en el módulo de trenzas, su tío lo puso a peluquear porque ese sábado no le llegó un estilista.



“De antemano me disculpo públicamente con ese primer cliente al que le corté el cabello porque estaba bajo presión”, dice.



Comenzó a hacer un corte, dos cortes y hubo días que llegó a hacer 40 cortes diarios, mientras que estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Mientras Felipe vivía esta vida, la salud de su mamá empeoraba hasta el punto de que ella intentó quitarse la vida en reiteradas ocasiones.



Incluso, en medio de esta situación, la mamá alquiló una casa vieja de cuatro pisos en Cabecera para arrendar habitaciones. “Era una casa tenebrosa, extremadamente grande, no sabemos cómo hizo para sacarla en arriendo”, dice Felipe.



Recuerda que entró a la casa para mirar cómo hacer para devolverla a la inmobiliaria porque sabía que en la condición de su mamá no iba a poder hacerse cargo del negocio de alquiler de habitaciones que ella tenía en mente.



“Mi mamá empezó a llorar, me decía que no sabía lo que había hecho, sabíamos que no teníamos cómo íbamos a pagar esa casa. Ella me llevó al garaje de la casa y me dijo: Por qué no pone su propia peluquería acá”, cuenta Pipe.



La idea le quedó sonando a Pipe y, efectivamente, en esa casa gris, vieja y tenebrosa, con las paredes sin pintura y telarañas de la carrera 37 con calle 52, fue donde comenzó La Peluquería en el 2014.



Barrió el garaje, colgó el espejo de su habitación y con una silla de plástico arrancó su primera jornada de trabajo.



“Me fui a honrar a mi mamá; sin ella, esto no sería posible. En esa peluquería comenzamos a crecer y hoy no le cabe ‘un arroz parado’”, dice Felipe.



Esa casa de cuatro pisos, tenebrosa, vieja y sin pintura hoy es un lugar icónico en materia de belleza. “La persona que todos creíamos que estaba loca fue la que me dijo que me volviera peluquero y luego la que me motivó a salir de mi zona de confort y montar mi negocio”, cuenta.



Al principio solo eran Felipe y una chica que era la recepcionista, Natalia Uribe, con quien hoy llevan más de 8 años de casados. Ahora son 52 empleados en La Peluquería y a su mamá le tocó devolverse a vivir en el apartamento donde vivía hace 10 años.

La Peluquería en el 2014 Foto: Cortesía.

La gracia llegó a mi vida disfrazada de tristeza, enfermedad, problemas y todo lo que el Señor hizo fue usar cualquier destello que parecía feo y lo transformó en algo bello. FACEBOOK

“La gracia llegó a mi vida disfrazada de tristeza, enfermedad, problemas y todo lo que el Señor hizo fue usar cualquier destello que parecía feo y lo transformó en algo bello. Rodrigo (el tío) fue esa persona que Dios puso en mi vida para cambiarla”, relata Felipe, quien siempre hace énfasis en que Dios ha sido un papel fundamental.



Año tras año crece la peluquería, “primero fuimos solo un barbero, una manicurista y un estilista; al año siguiente, el garaje se volvió dos pisos, luego me tocó vivir a mí en el último piso y después me tocó irme porque ya nos tocaba utilizar todos los cuatro pisos, no nos cabía la gente”, dice.



Los clientes de Felipe lo ven llegar siempre antes de las 7 de la mañana y es el último que se va de La Peluquería, esto pasa de lunes a domingo. Incluso, sus competidores lo han buscado para preguntarle cuál es ‘su secreto’.



“Me baso en tres aspectos, la siembra: todo lo que cosechas será lo que siembras; la honra: para que te vaya bien y seas de larga vida siempre honra a todos los que están por encima, por debajo y al igual que tú; y, por último, el trabajo duro, que es algo que va en mis venas y es herencia de los Sarmiento, siempre trabajamos desde la madrugada hasta que anochece. En diciembre no paramos, tenemos trasnochones, madrugadas, de todo”, revela.



Justamente, en marzo del 2020, cuando la pandemia por el covid-19 llegó al país, La Peluquería debió cerrar sus puertas. Al principio lograron sobrevivir con los ahorros, pero sabían que no iban a durar mucho tiempo; sin embargo, esto fue un motivo para que Pipe y su esposa iniciaran una labor social que terminó uniendo a cientos de sus adinerados clientes.



“Desde el día uno supimos que con las provisiones teníamos que dar de comer.

Hicimos varias fases, primero les dimos mercados a los colaboradores de La Peluquería y cuando nos aseguramos de que ellos estaban bien pasamos a la segunda fase, donde les dimos comida a los barberos y estilistas de toda la ciudad, y posteriormente nos fuimos a darles mercados a todos los barrios que tenían más necesidades”, relata.

Esta labor social trascendió tanto que sus clientes les donaban insumos y dinero para poder hacerlo posible. “Hasta al alcalde le cortamos el pelo, le dábamos a la gente que sí o sí tenía que salir de sus casas, que no podía quedarse en cuarentena y que no encontraba una peluquería abierta. De corazón nunca cerramos”, cuenta Felipe.



Fueron cuatro meses donde las puertas estuvieron cerradas y los clientes les escribían y les donaban dinero.



‘Pipesar’ es reconocido en Bucaramanga, no solo por su exitoso negocio, sino que ahora también se dedica a dar conferencias llevando el mensaje de resiliencia y superación a todas las instituciones y empresas que le abren sus puertas. Por el lado familiar, su mamá está sana y su padre dejó la adicción y hoy es un respetado docente universitario.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @MARIASRODRIGUEZ

arodriguez@eltiempo.com

