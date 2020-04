Familia y bebé de 18 meses sobrevivieron 8 días perdidos en un páramo

Lo que debía ser una tranquila travesía de regreso a casa se convirtió en un calvario para una pareja de campesinos y su hija de 18 meses en zona rural de Cucutilla, Norte de Santander.



El domingo 5 de abril, la familia salió desde la vereda Pedregales, en Cucutilla, y harían escala en el municipio de Mutiscua, antes de ir a su hogar.



Sin embargo, durante el recorrido a pie perdieron el rumbo y llegaron a la cima de un cañón, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Víctor Raúl González, de 54 años, María Victoria Valencia, de 29 años, y Johana Valencia, de 18 meses, decidieron buscar otro camino, pero fue inútil.



Después de caminar en busca de señal telefónica, lograron comunicar a un familiar la grave situación en la que se encontraban.



Jairo Capacho, hermano de María, fue quien alertó a las autoridades e interpuso la denuncia ante la seccional de la Fiscalía en Pamplona. Tras la llamada, no volvieron a comunicarse.



“Ellos alcanzaron a llamarme y me dijeron que habían llegado hasta una peña y no tenían como cruzar un río, que estaban perdidos”, afirmó Capacho.



Tras confirmarse la desaparición, el jueves 9 de abril, 5 días después, un primer grupo de rescatistas partió desde Pamplona hacia una zona de alta montaña. Fue necesario usar un dron para sobrevolar zonas de difícil acceso.



Ante la incertidumbre por conocer el paradero de la familia y al ser una zona limítrofe con el departamento de Santander, algunos agricultores y rescatistas de los municipios de Vetas, Suratá y California se unieron a la búsqueda.



Misael Gamboa, alcalde de Mutiscua, aseguró que la familia residía en el corregimiento La Laguna y habrían tomado un camino antiguo que es poco transitado.



En la zona, esta familia sobrevivió a temperaturas de extremo frío, pues en este lugar se alcanzan los 3 grados en la noche.



“Afortunadamente la familia fue rescatada y se encuentran bien, organismos de socorro, Fuerza Pública y campesinos de 6 municipios trabajaron en la búsqueda”, destacó Gamboa.

La familia de campesinos aguantó climas extremos. Foto: Archivo particular

El rescate

Tras cuatro días de intensa búsqueda y caminatas en inmediaciones del Páramo de Santurbán y del Parque Natural Regional Sisavita, la pareja y la menor de edad fueron rescatados en la vereda Carrizal (Cucutilla).



Las primeras valoraciones hechas por los socorristas evidenciaron un alto nivel de deshidratación y síntomas de hipotermia. Víctor, por su edad, tuvo que ser trasladado en una hamaca improvisada.

María Victoria manifestó gestos de dolor y sus brazos permanecían inmóviles, logró lactar a su hija a pesar de solo tener panela y agua, alimentos que guardaba en su bolso.



“Estoy muy agradecida con todos por el trabajo que hicieron para encontrarnos, solo tengo palabras de agradecimiento”, afirmó la madre, quien permanece en observación médica junto a la familia en el Centro de Salud Divino Niño de Cucutilla.



Habitantes de esta región agradecieron el trabajo articulado del Ejército Nacional, Policía Nacional, cuerpo de bomberos voluntarios, Defensa Civil, guardabosques y campesinos.



JORGE ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO