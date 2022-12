Una familia conformada por ocho personas que regresaba de unas vacaciones de Cartagena fue atracada en la Ruta del Sol, por el kilómetro 63, antes de llegar a Barrancabermeja.



Una de las víctimas explicó que los delincuentes colocaron una roca grande en el camino y ocasionaron que se estallara una llanta del vehículo. Los viajeros se orillaron a la vía para verificar y fue ahí cuando aparecieron dos personas armadas para robarlos.

Ángela Ruidiaz, víctima del robo, contó que los delincuentes manosearon a su mamá con discapacidad y a ella como excusa para revisarle si tenía más pertenencias.



Relató que fueron los 30 minutos más largos de su vida y que nunca van a poder olvidar por el miedo y zozobra que sintieron.



"Nos estallan la llanta delantera derecha, nos hacen parar, nos orillamos, nos cayeron dos hombres armados, venía mucha mula y buseta y nadie se daba cuenta, nos atracaron. A mi mamá, una persona discapacitada la manosearon. Me tocaron los senos y los senos buscando joyas, fue media hora que nunca se me va a olvidar", explicó.



Ruidíaz dijo que robaron alrededor de 28 millones de pesos en joyas, celulares, dólares, entre otras cosas.



La Familia no se veía hace más de 10 años, ya que algunos venían del extranjero, situación que lamentan tener un recibimiento de estos en Colombia, según relató en Caracol Radio.



