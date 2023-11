Familia de niños perdidos en río Bravo, Estados Unidos, fue extorsionada

Luego de conocerse que Yini Paola Galán Erazo, una mujer de 23 años, intentó cruzar de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos, a través del río Bravo, con sus dos hijos de cuatro y seis años y que los perdiera de vista y desaparecieran en este afluente. Esta tragedia se agranda más.



EL TIEMPO conoció que la familia que vive en Girón, Santander, está recibiendo llamadas extorsivas.

La foto se publica con autorización de sus familiares. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Supuestamente, la persona que los llama tiene acento mexicano y asegura tener a los niños. El hombre exigió, en un primer momento, una suma de cinco mil millones de pesos para que la familia recupere a los menores, según le dijeron a Yulitza Galán, hermana de Yini. En otra llamada, el sujeto le exigió 30 mil millones de pesos.



"Nos estaban extorsionando un grupo armado de México, pidieron una suma de dinero que no tenemos, no sé si creen que tenemos plata, primero nos dijeron que habían rescatado a mi hermana y a los dos hijos, nos pedían cinco mil dólares, que hiciéramos la transferencia", dijo.

​

Seguido a esto, Yulitza exigió que le dieran pruebas de supervivencia de los niños y su hermana y las intimidaciones aumentaron más, asegurando que las pruebas serán la muerte de los mismos.



"Yo les decía que, si tenía una prueba de supervivencia, que me pasara a mi hermana, a los niños, hablaba mexicano, que a ellos no les importaba nuestro sufrimiento, nuestro lloriqueo, ni la tristeza, y que si quería una prueba de supervivencia que nos iba a degollar y matar, pero eso está descartado que los tenga, porque hablamos con mi hermana y no está con ese grupo", dijo Yulitza quien aseguró que luego de las extorsiones los bloqueó.



La mamá de 23 años permanece en un albergue en New York preocupada por la desaparición de sus hijos, de los que no tiene rastro desde el 11 de noviembre, cuando los perdió de vista en el río Bravo.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.