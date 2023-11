'Rescátenla como sea': drama de familia de niño colombiano muerto en río Bravo

Jesús David, el menor de seis años que se perdió junto a su hermanita Eylen Mariana desde el pasado 11 de noviembre, fue encontrado sin vida, según la Embajada de Colombia en Estados Unidos.



Hace unos días se dio a conocer la noticia de dos menores de edad quienes desaparecieron mientras cruzaban el río Bravo, el cual está ubicado entre la frontera de México y EE. UU.

(Le recomendamos: Fundación Juntos Se Puede anuncia ayudas para la población migrante en Colombia).

De acuerdo con las autoridades, los pequeños de cuatro y seis años se habrían soltado de su madre, Yini Paola Galán Erazo, una mujer de 23 años, quien estaría buscando en el país norteamericano mejores oportunidades laborales y económicas.



Oriundos de Girón, Santander, esta familia partió en julio con el fin de seguir el "sueño americano". Pero todo cambió cuando intentaron cruzar el río.

Facebook Twitter Linkedin

La foto se publica con autorización de sus familiares. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

"Un compañero llamó a mi mamá el domingo (12 de noviembre) a las 2:40 p.m. y le informó que mi hermana estaba cruzando el río Bravo y que un muchacho se estaba ahogando, pues el muchacho de la desesperación se agarró de mi hermana. Ella llevaba a los dos niños y se le soltaron. Se fueron al río", relató Yulitza Galán, hermana, para el medio local Canal Tro.

(Además: Tapón del Darién: el infierno de los migrantes al norte de Colombia).

Ahora, días después, el consulado confirmó que el cuerpo del menor colombiano tenía un alto grado de descomposición, pues llevaba varios días en el afluente. A la mamá la trasladaron desde un albergue para identificar el cuerpo y una prenda del niño fue clave para reconocerlo.

'Encuéntrenla como sea'

Aunque yo estoy acá mi corazón y mi mente siempre están con ella FACEBOOK

TWITTER

Nery Erazo, abuelita de los menores, le dijo a Noticias Caracol que madre e hijos eran inseparables y posteriormente le pidió ayuda a Estados Unidos para que encontraran a la niña que continúa desaparecida.



“Yo quería que ellos aparecieran como fuera, pero que aparecieran. Lamentablemente, apareció el bebé de la manera en que apareció (...) No la dejen de buscar (a la niña) que nos la rescaten como sea, y que me la ayuden, que no me la dejen sola, que aunque yo estoy acá mi corazón y mi mente siempre están con ella”, comentó.

Por otro lado, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el consulado, el organismo consiguió que una empresa creme el cuerpo del pequeño de forma gratuita. Tras esto, se espera que los restos sean repatriados a Colombia.

(Lea acá: Nuevo brote de varicela en los inmigrantes preocupa a los ciudadanos de Estados Unidos).

Migrantes arriesgan su vida en el paso por el Río Grande de Texas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO