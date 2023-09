Fabián Oviedo le apuesta a escuchar a los bumangueses para que juntos puedan diseñar una nueva ciudad, una que conecte las necesidades de todos.

El candidato por el movimiento Acciones Notables fue dos veces concejal y asegura que con esta experiencia y su profesión de arquitecto diseñará una mejor ciudad. Habla de los recursos necesarios para el año 2024, de la seguridad y la crisis en Metrolínea.



También fue presidente del Consejo y asegura que al no tener compromisos políticos con nadie, se pueden obtener resultados efectivos.



¿Cuál es el principal problema que tiene Bucaramanga?

Yo creo que es un problema de articulación. En estos dos periodos en Bucaramanga hemos tenido dos alcaldes que no han tenido experiencia en el sector público y esa curva de aprendizaje cuando se da durante el gobierno marca bastante incidencia. Si estamos desarticulados y no encaminados en un mismo objetivo se genera un desorden, hay que ceñirse a un plan en el que trabajen todas las secretarías en conjunto para impactar positivamente a la comunidad. Yo digo que el primer paso en lo que hay que hacer en Bucaramanga es contar con datos actualizados para saber qué pasa en cada una de las comunas, cuáles son las prioridades de cada una de ellas las necesidades de los sectores. Siento que en el momento que recojamos esa información vamos a generar una conexión directa con el ciudadano.

Esto se trata de seguridad, oportunidades y transformación urbana.



¿Cómo se recogerían esos datos?

Queremos hacer un gran censo, que es algo que poco a poco hemos estado haciendo desde la recolección de firmas, para saber a dónde deben ir nuestros esfuerzos en materia de gobernanza y todos apostándole a un mismo objetivo. Necesitamos hacer unos estudios cuantitativos y cualitativos por parte de la Administración que sepamos qué es lo que realmente está pasando en cada uno de los sectores porque es el insumo que nos permite hacer una estrategia efectiva.



Le puede interesar: Conozca la historia del municipio boyacense donde solo hay un candidato para alcalde

Facebook Twitter Linkedin

Oviedo es arquitecto. Foto: Cortesía

¿Qué información se ha recogido de entrada?

El problema más grave que tiene Bucaramanga, sin duda alguna, es la seguridad. Pero la seguridad nosotros la vemos desde una visión multidimensional, no solo se trata del fortalecimiento a través de mejor tecnología para que la policía actúe mejor, ellos necesitan también el acompañamiento de la Administración municipal, la policía necesita que nosotros hagamos todas las acciones complementarias, que empecemos a potencializar la ciudad generando oportunidades, empleo y desarrollo. Bucaramanga hoy tiene grandes retos en esa materia, porque al final necesitamos dinamizar la economía.



Aquí juega un papel muy importante también la información que vamos recogiendo. Por ejemplo, los niños y los jóvenes en los barrios. Bucaramanga tiene una población de estudiantes de aproximadamente 74.000 niños y jóvenes; de esos, 6.400 tienen jornada única. Y el resto debería tener jornada complementaria donde la administración llegará con su oferta institucional.



¿Qué hará con la crisis de Metrolínea?

Yo soy arquitecto. Soy especialista en gerencia de proyectos de construcción y menciono esto porque como arquitecto comprendo mejor la ciudad. Bucaramanga tiene que convertirse en una ciudad sostenible; tenemos que reorganizar la ciudad y tengo una gran oportunidad en los próximos cuatro años. Nosotros vamos a hacer el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



El sistema de transporte masivo, sin duda alguna, es una de las prioridades nuestras y aquí hay que aprovechar para hacer un llamado a nivel nacional, en la gran discusión del 2024 que es el presupuesto, donde los congresistas santandereados tienen que darse a la tarea y también con los bumangueses para buscar esos recursos para que el nuevo ente gestor de Metrolínea asegure un buen funcionamiento del sistema. Es que Metrolina lleva 13 años y casi que tuvo un gerente por año.



Metrolínea no se pensó para el beneficio colectivo, el transporte masivo de una ciudad tiene que satisfacer las necesidades de cada sector, tiene que conectar la ciudad de lado a lado.



¿Cómo lo piensa hacer?

Se debe construir un nuevo ente gestor, pero hay que ser claros, eso no lo puede hacer Bucaramanga solamente. Tenemos que poner mucha fuerza y mucha presión social desde Bucaramanga para que en Bogotá nos escuchen los congresistas santandereanos y se incluyan esos recursos de 2024 porque es ya una realidad y no podemos retroceder. Hay que garantizarles el transporte a los bumangueses con mayor frecuencia y cobertura; articular otros transportes para que complementen el sistema y así poder llegar a los barrios y que la gente no gaste de más.



Lea también: La historia del municipio tolimense en el que cuatro mujeres aspiran a la alcaldía

Facebook Twitter Linkedin

Fue dos veces concejal de Bucaramanga. Foto: Cortesía

¿Qué deja la actual administración?

Yo creo que nos han dejado una ciudad muy insegura, con una gran tarea de que retorne la autoridad. Que retorne la autoridad, las personas están pidiendo en todos los sectores un alcalde presente, que esté en contacto. Siento yo que el enfoque es ese: trabajar de manera conectada con la comunidad.



¿Cómo ve la creación del POT?

Ese es el gran reto que tenemos y como arquitecto, además de conocer la ciudad, tengo una visión mucho más amplia de cómo organizar una ciudad, de cómo empezar a ver a Bucaramanga resuelta en unas manzanas, en unos barrios. Mi plan es garantizar una ciudad de 15 minutos, que cada habitante pueda hallar cada 15 minutos un parque, su lugar de destino, escuela. Una ciudad que responda a las necesidades y tener unos corredores verdes que permitan ver una ciudad caminable. Al final, también se trata de autoridad para que se cumpla, porque el POT se hace, pero no se instrumentaliza. Allá tenemos unos grandes retos y es que ya nos toca hablar. Es muy importante, de verdad, tener una visión mucho más clara de ciudad.



¿En qué consiste el banco de oportunidades?

Quiero darle mucha fuerza a dinamizar la economía de la ciudad a través de las oportunidades. Estar de manera permanente en todos los sectores capacitando a las madres cabeza de familia, a esos emprendimientos que nacen, queremos hacer un programa para estar en contacto y hablar con estas personas para apoyarlas con el Instituto Municipal del Empleo. Por eso es importante esa gran oficina de data.

NACIÓN

Más noticias de Colombia: