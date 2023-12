'Liberen ya a mi esposo': sentidas palabras de mujer tras secuestro de empresario

Desde el pasado 2 de octubre Ana Milena de la Peña no ha tenido descanso. Son más de 58 días de angustia, de desespero e incertidumbre de no saber del paradero de su esposo, el empresario de Bucaramanga, Fabián Camilo Arias, quien fue privado de su libertad en Ocaña, Norte de Santander.

Desde que personas con armas se lo llevaron en una camioneta no sabe si está vivo o muerto, no sabe quién lo tiene y en esta época decembrina solo quiere que regrese también para estar con su hija, que tiene tan solo cuatro meses.

Aunque el Eln no se ha atribuido el secuestro, el alto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, manifestó que esta guerrilla lo tiene plagiado.



En la plenaria del Senado en el Congreso de la República, Ana Milena entregó unas sentidas palabras en el que le pedía al país, al gobierno, y a la guerrilla que liberen a su esposo.



"Es intachable, temeroso de Dios, tiene dos hijos. Estábamos en Ocaña cuando compartíamos en Familia. Sujetos armados se lo llevaron a rumbo desconocido. Desde el 2 de octubre no sé de su estado de salud. No teníamos amenazas extorsivas en el pasado; somos jóvenes. El secuestro es el peor de los crímenes para la víctima y para toda su familia, que se convierte en víctima; también de una tortura diaria, que incluye pensamientos agobiantes, puesto que el daño emocional ya está consumado. Me pregunto: ¿habrá comido?, ¿lo tratan con respeto?, ¿estará durmiendo bien? Esto es una tormenta inexplicable. Ante Colombia entera, hago un llamado al Eln: Liberen ya a mi esposo Fabián Arias, que se respeten sus derechos, a la vida y a la libertad".

Otros secuestros

La incertidumbre no solo se apodera de Ana Milena de la Peña, también la vive Yolima Diaz, hermana de Jhon Jairo Díaz, otra persona secuestrada, y Helen Aranzales, esposa de Juan Carlos Bayter, odontólogo reconocido plagiado por la guerrilla.



Para Yolima, no se tiene claro qué grupo tiene a su hermano y es confuso si el secuestro es extorsivo, pues son una familia trabajadora, pero no con los recursos que quizá los captores creen que pueda tener.



Para Helen, el dolor es aún más fuerte, ya que sus hijos presenciaron el momento en que los captores se llevaron a su papá en Santa Marta.



Los menores, que aún no tienen claro lo que sucede en el país, le preguntan a Helen constantemente que cuándo va a volver su papá a casa.

Las autoridades ofrecieron recompensa de hasta cinco millones de pesos por información de su paradero. Foto: Cortesía

"Juan Carlos es un excelente hombre. Mis hijos iban al colegio; era una de nuestras rutinas. Ese mal recuerdo está en la mente de mis hijos, en cada cosa que hacen les hace falta su papá. Esto ha sido la parte más dura; ya no sé qué más decirles", contó entre lágrimas Helen en RCN Televisión.

El odontólogo Juan Carlos Bayter estaría en poder del Eln. Foto: Cortesía.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga