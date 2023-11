Empresario fue secuestrado y familia pide intervención de su liberación como la de Mane

Fabián Camilo Arias, un empresario de 34 años de edad, que vive en Bucaramanga, salió de su casa a visitar a su familia en Ocaña, Norte de Santander. El 2 de octubre fue secuestrado por sujetos que lo subieron a una camioneta forzadamente.



Desde ese momento, no se sabe nada de él, ni el ELN, ni las disidencias de las Farc, ni otros grupos armados o bandas delincuenciales se han atribuido este plagio.



Fabián está casado y tiene una hija de cuatro meses. Su esposa, Ana Milena de la Peña, mueve cielo y tierra para que sea escuchada y el gobierno nacional atienda este caso como se le dio a Mane Díaz, papá del futbolista, Luis Díaz.

En un video que publicó en redes noticias describe que nunca pensó vivir 50 días llenos de incertidumbre, de miedo, y de desvelo de no saber nada de su esposo.



"Una esposa, una familia, una madre, un padre, amigos, hermanos que lo esperan en casa, es un grito desesperado a los medios, gobierno, a los altos mandos a que nos ayuden a visibilizar y que pronto Fabián pueda estar en casa. Que se le respete la integridad como ser humano, que podamos tener al padre familia en casa, hoy no les habla una mujer, les habla una esposa desesperada", dijo en X.



El papá de Fabián, Jorge Arias, recién fue liberado Mane Díaz, pidió al gobierno que no sean estratificados y los califiquen, refiriéndose a quienes están privados de la libertad para que muevan cielo y tierra para su liberación como lo hicieron con el papá del deportista .



"Alegre porque soltaron al señor, papá de Luis Díaz, pero triste con el gobierno, porque veo que hay una estratificación, digámoslo así, porque siendo él, movieron cielo y tierra y para nosotros, quieticos acá, nosotros pagamos los impuestos, quietos. Eso lo entristece un poco, merecemos que el gobierno nos atienda por igual, no nos estratifiquen, no nos califiquen", dijo Jorge en EL TIEMPO.



El papá de Fabián dijo que fue extorsionado por el ELN en enero de este año y aunque no sabe quién o qué grupo lo tiene, esta guerrilla tiene injerencia en Norte de Santander.

Cumple 38 días secuestrado Foto: Suministrada a EL TIEMPO

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.