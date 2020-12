Extreman toque de queda en tres fechas de diciembre en Bucaramanga

Ante el aumento de los casos de coronavirus en Santander, los alcaldes de los diferentes municipios acataron la recomendación del gobernador Mauricio Aguilar de extremar las medidas restrictivas en las fechas especiales decembrinas.



El primer mandatario en anunciar las modificaciones al toque de queda fue Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.



El habitual toque de queda entre las once de la noche y las cinco de la mañana seguirá hasta el catorce de diciembre.



Del quince al veinticuatro el toque de queda estará desde las once de noche hasta las cuatro de la mañana y habrá una modificación en la noche de las velitas, Navidad y Año Nuevo.



"Entre el 15 y 24 de diciembre, durante la tradicional Novena Navideña, el toque de queda irá de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. para que la ciudadanía participe. El 8 y 25 de diciembre y el 1 de enero el toque de queda irá hasta la 1:00 p.m", indicó Juan Carlos Cárdenas Rey.



El mandatario prohibió las reuniones de más de 10 personas y sugirió a las empresas dar la tarde libre del 24 y 31 de diciembre para que las personas puedan compartir en familia desde temprano en estas fechas.



"Sugerimos a las empresas dar tarde libre el 24 y 31 de diciembre, para anticipar las reuniones familiares. Sigamos cuidándonos, reactivando la economía y vivamos una navidad segura",dijo Cárdenas Rey.

BUCARAMANGA

