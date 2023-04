Desde el Gaula de Santander se está lanzando una alerta a la comunidad para que evite ser estafado y no caiga en llamadas inescipulosas.



El mayor Néstor Rodríguez Santoyo, comandante del Gaula, explicó en EL TIEMPO que es una modalidad de estafa en el que los delincuentes contactan a sus víctimas a través de llamadas haciéndose pasar por empresas de telefonía móvil, les hacen decir un 'sí con una pregunta' para captar esa información y con esa afirmación logran sacar varias cuentas ya sea de móvil, internet, televisión, entre otras.

Gaula pide no contestar estos mensajes. Foto: Melissa Múnera Zambrano

El mayor contó que luego de dos o tres meses a la víctima le llegan las cuentas de cobro que nunca suscribió, pero que le toca pagar porque se usó su voz para sacarlas a través de los delincuentes.



"Lo utilizan varias veces para acceder a beneficios en prestación de servicio y beneficiarse de otro patrimonio económico de otra persona, le abren tres cuentas de Claro hogar, y le llega la factura y las utilizan otras personas, todo por acceder a decir un sí", contó.



Advirtió que no solo las estafas se están generando vía llamada, sino también, por WhatsApp, por eso pidió a la gente a que si ve un número desconocido no conteste vía mensaje, ya que de esa manera también se pueden robar los datos personales.



"No suministre información a través de llamadas, mensajes de texto o WhatsApp que se remitan a las empresas en el que pagan servicios y verifiquen porque por eso se están generando estafas", concluyó.