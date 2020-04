Exreina salió de hotel de lujo, pero no la dejaron entrar a su casa

Sobre el mediodía de este martes, María Claudia Peñuela Cornejo, exseñorita Santander, abandonó el hotel de lujo donde se encontraba aislada desde el pasado 13 de marzo, tras llegar de un viaje internacional.

Cinco días después de llegar al hotel, su prueba de coronavirus dio positivo y, desde entonces, debió aislarse en este lugar, donde tuvo una disputa legal exigiendo la prestación del servicio.



Finalmente, la exreina debió pagar el total de la cuenta del hotel y, luego de que tres nuevas pruebas salieran negativas, abandonó el hotel donde se encontraba desde hace mes y medio.

Exreina salió del hotel de lujo, pero no la dejaron entrar a su casa. Vía @ELTIEMPO @ColombiaET https://t.co/O8cZWKYNaD pic.twitter.com/RT8S5C3WbP — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) April 28, 2020

Su apartamento en Bucaramanga está ubicado en el barrio Cabecera.



Al llegar al edificio, se encontró con la sorpresa de que su entrada no era permitida por orden de la parte administrativa del edificio, según denunció un familiar. "Esto ya es un linchamiendo social", indicó el familiar de la exreina.



Peñuela Cornejo llegó en ambulancia al edificio y, aunque estuvo más de media hora en la portería, no la dejaron entrar y debió abordar de nuevo la ambulancia. De momento, no se conoce hacia dónde irá.

A la exreina no le permitieron el ingreso al edificio. Foto: Suministrada

BUCARAMANGA