Exreina recuperada de coronavirus logró ingresar a su apartamento

El pasado 28 de abril, María Claudia Peñuela, exseñorita Santander, intentó ingresar a su apartamento ubicado en la carrera 39 de Bucaramanga, tras el resultado negativo de su tercera prueba de coronavirus.

Ese día, el vigilante del edificio no la dejó ingresar tras haber recibido la orden de la administración, tal y como se puede escuchar en un audio que grabó en ese momento Peñuela.



"Cumplí nuevamente con el protocolo de bioseguridad extendido ahora a 18 páginas, el cual me fue enviado con posterioridad a mi fallido ingreso del pasado 28 de abril. Siempre cumplí y he cumplido a cabalidad con la normatividad vigente tanto departamental como nacional que regula la materia. Informé con 48 horas de antelación a la señora administradora de mi llegada al edificio, la cual se efectuó sin contratiempo alguno”, indicó María Claudia Peñuela al entrar a su casa.

Peñuela estuvo más de 45 días aislada en un lujoso hotel de Bucaramanga donde se alojó tras llegar de Madrid el pasado 13 de marzo por prevención, ya que sus padres son adultos mayores.



Cinco días después de su llegada dio positivo para coronavirus y desde ese día tuvo que luchar contra la enfermedad y emprendió un proceso jurídico pidiendo trato digno por los empleados del hotel y su EPS.



BUCARAMANGA