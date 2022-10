Ya la caía la noche del sábado en Barrancabermeja cuando un fuerte sonido y estruendo se escuchó en Pozo 7.



Los vídeos no se hicieron esperar. La gente mostraba a través de sus celulares la cortina de fuego en esa zona. Las llamas consumieron un expendio de gas que estalló violentamente, pero aún se desconocen las causas de la conflagración.



Esta emergencia ha dejado hasta el momento 22 personas heridas, tres desaparecidas y un muerto.



(Contexto: Fuerte explosión genera incendio en zona residencial de Barrancabermeja)

Maicol, hijo de la víctima fatal, contó que estaba afuera de su casa cuando estalló la fábrica. Relató que con susto y sin saber qué pasaba, entró a su vivienda a salvar a su familia. Allí solo pudo rescatar a su mamá, hermanas y prima. Cuando regresó a buscar a su padre y a su tío, no los encontró.

Incendio en el sector Pozo siete en Barrancabermeja. Ojalá no sea grave la cosa. pic.twitter.com/SPsreMoKW2 — Diego (@diegohernandov1) October 2, 2022

Estaba afuera de la casa. Escuché la explosión, entré a la casa, ví a toda mi familia y las saqué a todas, pero no ví ni a mi papá, no encontré ni a mi tío, ni a la mujer de mi tío FACEBOOK

TWITTER

"Estaba afuera de la casa. Escuché la explosión, entré a la casa, vi a toda mi familia y las saqué a todas, pero no vi ni a mi papá, no encontré ni a mi tío, ni a la mujer de mi tío", relató el joven.



Explicó que la explosión se dio en su inmueble, pues su papá trabajaba con gas. Con lágrimas e impactado por lo sucedido desconoce el por qué sucedieron los hechos.



Entre tanto, vecinos del sector describieron los momentos de pánico que vivieron.



Ana Quintero también se salvó de morir en la explosión. "Perdió el marido, mi vecina perdió el marido, y mi vivienda quedó destrozada. Estaba sentada con mis hijas afuera y si no fuera por el carro de gas que se voltea, la explosión me mata a mí. Mis hijas están bien gracias a Dios", relató Ana Quintero, en medio del llanto.



(Lea también: Video: revuelo en Valledupar por intimidación de ganadero a un grupo de jóvenes)

Tuve un golpe en la cabeza, me cayó una columna y tengo una cortadura en la mano. Venimos a ver la casa para saber qué podemos sacar FACEBOOK

TWITTER

Otro de los relatos estremecedores fue el de Luis Alejandro Bravo, quién explicó que estaba en una fiesta y acostado en una cama escuchó la explosión, todo le cayó encima. De inmediato se fue la luz y se escucharon los gritos de ayuda.



"Tuve un golpe en la cabeza, me cayó una columna y tengo una cortadura en la mano. Venimos a ver la casa para saber qué podemos sacar. Está muy dañada, todo se partió, estoy agradecido con Dios porque lo material se recupera, la vida no", relató Bravo.



(Además: La tiktoker colombiana que estuvo presa tras ser acusada de robar joyas en Miami)



Según informó el secretario de Salud de Barrancabermeja, Harold Durán, los heridos más graves fueron trasladados al hospital Universitario de Santander, HUS, en Bucaramanga y al hospital Internacional de Colombia, HIC. Piedecuesta.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Enviada especial de EL TIEMPO

En Twitter: @MelyMunera