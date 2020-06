Expertos señalan que reapertura aumentó casos de covid-19 en Santander

La ciudad tiene un ‘movimiento’ diferente desde el pasado 1 de junio cuando inició la nueva reactivación económica que incluyó la apertura de centros comerciales y peluquerías. Fueron más de 42 mil comercios en Santander que volvieron a abrir sus puertas para recibir a los clientes.

Para poder abrir deben cumplir con un riguroso protocolo de bioseguridad, sin embargo, esto no es garantía de que no se aumenten los casos.



Por el contrario, al finalizar el mes de mayo en Santander habían 69 casos y dos días después los casos aumentaron a 90 y ayer a 114, con 65 casos activos en Barbosa (1), Barrancabermeja (15), Bucaramanga (12), Cimitarra (1), Floridablanca (6), Socorro (3), Girón (19), Guapotá (1) y Piedecuesta (7).



Ruth Martínez Vega, médica magister en epidemiología y doctora en enfermedades infecciosas, asegura que este aumento es el resultado de la primera apertura económica que hubo hace dos semanas.



"Esto era parte de lo que se esperaba del comportamiento que se pensaba que iba a tener la primera apertura de hace tres semanas", indica la epidemióloga. La experta es enfática en afirmar que es necesario no ‘bajar la guardia’ en las medidas que se deben seguir tomando, porque hay gran cantidad de personas en las calles.



"Usar tapabocas, lavar las manos frecuentemente, usar la careta transparente, es recomendable para evitar el contacto con las gotículas infecciosas y si tiene síntomas no use el transporte público", indicó.

Hay más pruebas

El aumento de pruebas que se han realizado en el departamento es significativo. El pasado 31 de mayo se habían realizado 8.578 pruebas y había 43 pendientes. Dos días después, es decir, el dos de junio, se habían realizado 1.067 pruebas más, para un total de 9.645 de las cuales 34 estaban pendientes.



