Exesposo de docente asesinada en Barrancabermeja se habría fugado

El misterio que rodea la muerte de María Angélica Polanco, en Barrancabermeja, aumenta con el paso del tiempo.



María Angelica desapareció el pasado 17 de julio, cuando fue vista por última vez ese día a las 6 de la tarde subiéndose a una camioneta en el barrio Torcoroma del puerto petrolero. La descripción de la camioneta -que quedó grabada en video- coincide con la de su exesposo Arlington Polo Ariza.



(En contexto: Las hipótesis detrás del crimen de la profesora en Barrancabermeja)

Cinco días después de ese 17 de julio, el cuerpo de María Angélica Polanco fue hallado por habitantes del corregimiento El Llanito, en Barrancabermeja. La identificación de la mujer fue confirmada días después por el alto grado de descomposición que registraba el cuerpo.



(En contexto: Confirman hallazgo del cuerpo de profesora desaparecida en Santander)



Su expareja, es un trabajador del sector petrolero,perteneciente a la Unión Sindical Obrera (USO) y fue citado a interrogatorio por la Fiscalía el pasado 30 de julio. Sin embargo, en medio de la diligencia sufrió un percance de salud y debió suspenderse.



A principios de noviembre fue emitida la orden de captura contra Arlington Polo Ariza. Sin embargo, no se ha podido hacer efectiva porque no se conoce el paradero del exesposo de María Angélica.



(Le recomendamos leer: Exesposo de profesora hallada muerta en un potrero rompió el silencio)



La Fiscalía notificó a Ecopetrol sobre esta orden de captura y le solicitó información personal de su trabajo para poder hacer efectiva esta orden de captura por el delito de feminicidio.

El cuerpo fue hallado en el corregimiento El Llanito. Foto: Cortesía Policía Magdalena Medio

Hasta el pasado 11 de noviembre, la Fiscalía no había podido hacer efectiva la orden dado que no se conocía el paradero de Arlington Polo Ariza.



EL TIEMPO conoció un documento en el cual la empresa Ecopetrol -para la cual labora Ariza- da por terminado el contrato porque él no se ha presentado a trabajar desde el pasado 14 de noviembre.



(Además: Nuevas revelaciones en el caso de los dos jóvenes unidos por internet)



"No se ha presentado a laborar en su sitio de trabajo, sin permiso de su superior y sin ninguna justificación válida, para efectos de prestar sus servicios personales en el marco de su contrato individual de trabajo suscrito con Ecopetrol S.A.", dice el documento de notificación.



El 17 de noviembre, Polo Ariza envío un correo a su jefe inmediato explicando el por qué no había asistido a trabajar, por lo que la empresa lo citó a descargos para el 20 de noviembre, diligencia a la cual no asistió

María Angélica Polanco, profesora asesinada en Barrancabermeja. Foto: Suministrada

"No se desvirtuaron los cargos atribuidos en la carta de citación a descargos y los argumentos aducidos por usted el día diecisiete (17) de noviembre de 2020, mediante correo electrónico remitido a su jefe inmediato, no resultan de recibo; razón por la cual no justifican su proceder respecto de su inasistencia a su lugar de trabajo para efectos de prestar sus servicios personales en el marco de su contrato individual de trabajo suscrito con Ecopetrol S.A.", dice el documento.



(Le recomendamos leer: Mujer utilizó a la Policía para atrapar a su esposo que le era infiel)



Finalmente, Ecopetrol le notifica a Arlington Polo Ariza que -teniendo en cuenta el cargo directivo que ostenta en la USO-; la terminación del contrato "producirá efectos una vez se surta el proceso de levantamiento de fuero sindical y se obtenga el permiso judicial correspondiente, oportunidad en la cual se le informará sobre los trámites internos para que operen los actos relacionados con su desvinculación".



Hasta el momento no se ha podido efectuar la orden de captura contra Arlington Polo Ariza por el delito de feminicidio.

Más contenido de Colombia:

-Lo que les espera a 'influencers' que engañaron con paletas de jabón



-Familia incineró el cuerpo equivocado por un error de la clínica



-El 'juego de la muerte' que se popularizó en ferrovías del Magdalena

BUCARAMANGA