Habla exesposo de docente hallada muerta en Barrancabermeja

La Fiscalía citó a un interrogatorio a Arlington Polo, el exesposo de María Angélica Polanco, la docente que fue encontrada muerta en zona rural del corregimiento de El Llanito, en Barrancabermeja (Santander).



Sobre las 8 de la mañana de este jueves 30 de julio, nueve días después de que encontraron el cuerpo de la docente, se llevó a cabo el interrogatorio de Arlington Polo Ariza.



“Hoy vengo a presentarme ante las autoridades en el proceso que se me adelanta. No tendría nada más para decir, pero que sepan que no he viajado a ninguna parte, siempre he estado en mi territorio habitual”, indicó Arlington Polo Ariza a medios locales de Barrancabermeja antes de entrar a la diligencia.



Según Mario León Arciniegas, su abogado defensor, después de esta diligencia, Polo Ariza queda formalmente vinculado al caso e inlcuso podría efectuarse la captura de su defendido.

“Venimos a rendir indagatoria. Puede que hoy se de una orden de captura (…) Mi cliente queda formalmente vinculado al caso”, indicó Mario León Arciniegas, abogado defensor de Arlington Polo Ariza al ingresar a la diligencia.



El exesposo lamentó la muerte de María Angélica Polanco justo antes de entrar a la Fiscalía. "Lamento profundamente porque fue parte de mi vida", indicó.

La muerte

El pasado viernes 17 de julio, la docente salió de su vivienda a las 6 de la tarde en el barrio Torcoroma. Según un testigo, Polanco habría abordado el carro de su exesposo, quien es un miembro de la Unión Sindical Obrera, según afirmó un familiar de la víctima.



"Él (su exesposo) llamó a los cinco minutos de que ella salió de la casa a decir que la estaba esperando abajo", indicó el familiar que habló con EL TIEMPO.

María Angélica duró desaparecida 5 días. El pasado 21 de julio, las autoridades encontraron el cuerpo de la docente en zona rural del corregimiento de El Llanito en Barrancabermeja.



Tres días después del hallazgo del cuerpo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que este correspondía al de la profesora.



Aunque las autoridades no han hecho oficial las causas de la muerte, un familia le reveló a EL TIEMPO que según un informe preliminar habría sido ahorcada.

