Excursionistas de Brasil y nacionales fueron rescatados tras caer al río Magdalena

Un gran susto se llevaron cerca de 20 turistas que venían de Brasil y también nacionales cuando estaban realizando una excursión sobre el río Magdalena.



Puede leer: Niña en Bucaramanga murió por un parásito, esta es su historia y el cómo se enfermó



En el puerto fluvial de San Rafael de Chucurí se presentó un accidente con dos chalupas en donde iban los excursionistas.



Al parecer, por ir en sobrecupo estas dos canoas chocaron, lo que hizo que los turistas cayeran al río Magdalena.

Afortunadamente, habían pescadores en ese momento y fueron los que llegaron a rescatarlos y sacarlos con vida.



El cuerpo de bomberos de Barrancabermeja reportó que las personas tenían golpes y contusiones, pero no eran de gravedad.



"Corroboramos informándole a la Armada nacional, no se pudieron movilizar, lo que supimos es que sacaron varias personas del agua, los de las canoas, tenemos la información del incidente, no hay personas de gravedad", dijo el teniente Alexander Díaz, del cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.