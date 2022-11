Carol Isabela Bermúdez, la estudiante de medicina de Bogotá, de 18 años, que desapareció el pasado 26 de octubre dejó pistas a sus familiares.



​

Ana Pinilla, la mamá de la joven, rompió en llanto en una entrevista que le hizo la emisora La Caliente, en San Gil, Santander, días después de que no se sabía nada de su paradero.

La progenitora recordó que el mismo 26 de octubre Carol le envió un mensaje desgarrador insinuándole que estaba aburrida de la vida y en medio de letras le dio la ubicación de donde estaba.



En esa nota, la estudiante de medicina le contó que estaba en un puente por el río Fonce, afluente que está ubicado en San Gil, Santander.



"Ella me decía que estaba sobre el puente del río Fonce, un puente muy transitado, (llora), dijo que quería irse rápido. Tenemos la certeza que llegó al puente".



En medio de lágrimas, Pinilla explicó que antes de la desaparición de su hija, se fueron de descanso a San Gil, y aunque en ese momento no lo vio sospechoso, Carol le hizo varios comentarios sobre el afluente.



"Ella vio con interés e insistencia el río, observaba el rio, me decía, el rio es caudaloso, es hondo, muy alto, pero son cosas que no le presta atención", dijo a la emisora La Caliente.

​

​En medio del desespero en que en ese momento apareciera con vida su hija, Ana Pinilla dio a conocer que Carol era muy sola, no tenía pareja y antes de no tener rastro de su paradero, no hubo una pelea familiar.



Aseguró que su hija estaba deprimida, ya que la nota lo hizo entender así. "Como que no le encontraba el sentido a su vida, el futuro no lo ve claro, que para qué vivir".

La joven, al parecer, se habría suicidado Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Encuentran cuerpo en el río Suárez

En días pasados, autoridades de Santander encontraron un cuerpo en alto grado de descomposición en el río Suárez.



Ayer, 16 de noviembre, se confirmó que ese cuerpo pertenecía a la estudiante de medicina que se había desaparecido en Bogotá el pasado 26 de octubre.



Su familia asegura que la muerte fue planeada por parte de la joven.