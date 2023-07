Adriana Suárez, de 26 años, estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, y quien hacía parte de la selección de futbol de la institución, falleció tras un accidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos.



El incidente vial se registró el pasado 8 de julio cuando ella iba en su bicicleta a su trabajo, y un carro fantasma la arrolló. Adriana recibió múltiples heridas y luchó por su vida doce días. Su deceso se originó el pasado 19 de julio.

#Condolencias lamentamos el fallecimiento de Adriana Suárez Saavedra, hermana de Karol Suárez Saavedra, estudiante de nuestra escuela.



#Condolencias lamentamos el fallecimiento de Adriana Suárez Saavedra, hermana de Karol Suárez Saavedra, estudiante de nuestra escuela.

Enviamos un saludo solidario y nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. 🤍

La mujer de 26 años vivía desde hace tres meses en Estados Unidos con su novio. Los familares están exigiendo justicia con el sujeto que la atropelló y huyó.



Por ahora, se desconoce de quién se trata, pues no hay cámaras de seguridad que puedan mostrar el momento de los hechos.

Carro fantasma la arrolló. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Oscar Acero, pareja de Adriana, realzó un Live a través de su Instagram y contó que la joven tenía el sueño de ir a España a ver a su mamá y luego un viaje planeado para conocer París.



Relató que los primeros días, luego del accidente, Adriana reaccionó, era consciente y mostraba mejoría, pero luego de una cirugía le decretaron muerte cerebral tras tener presión en el cerebro por el golpe.



A finales de mayo llegaron a Estados Unidos y trabajaron como salvavidas. "Salíamos los dos, hacíamos mercado, estaba contenta. Fuimos a comprar un vehículo para ella, compramos un monopatín eléctrico, en su primer día al estrenarlo fue que sucedió todo. Tenía el rostro afamadísimo, los ojos no los podía abrir, de ahí en adelante todo fue un progreso, podía mover manos y pies. Cada día me iba feliz del hospital, Adri respondía señales con sus manos. Entró en cirugía porque se rompió el cráneo, hubo presión en el cerebro por el golpe, le operaron los huesos de su rostro. Tuvimos la mala noticia de que la presión fue muy fuerte, luego de verla bien, todo fue empeorando, la diagnosticaron con muerte cerebral", dijo Acero.



Karol, su hermana, contó que cuando llegó al hospital, dijo que solo se despidió porque la vio muy mal. " El amor también es dejar ir, me despedí, fue un proceso duro de despedirme de ella, saber dejar ir es muy doloroso".

Murió en accidente Foto: Tomada del hermana de Adriana en Instagram.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.