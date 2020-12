Estas son las restricciones de la Alcaldía para las  novenas navideñas

Este miércoles 16 de diciembre comienzan las tradicionales novenas navideñas pero este año serán atípicas por las restricciones del coronavirus.

En Bucaramanga, la Alcaldía autorizó la realización de las misas de aguinaldos de las 4 de la mañana, por lo que el toque de queda cambiará entre el 16 y el 24 de diciembre.



"Hemos trabajado con la de Arquidiócesis de Bucaramanga y estaremos haciendo un acompañamiento en todas las iglesias donde se van a realizar estas misas en las mañanas", indicó José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga.



(Le puede interesar: Estas serán las fechas en las que no habrá pico y placa en Bucaramanga)



El toque de queda por estas dos semanas queda de la siguiente manera: de 11 de la noche a 4 de la mañana de lunes a domingo.



Para las misas no se tiene un aforo específico pero se hará cumplir el distanciamiento social de dos metros por lo que los ciudadanos no se podrán sentar en bancas aledañas.

Respecto a las tradiciones de celebrar las novenas en los conjuntos residenciales, desde la Alcaldía hacen un llamado para que no se realicen este tipo de eventos.



"Quedó contemplado en el decreto la no realización de ceremonias de novenas y festividades en espacio público que conlleve a la aglomeración de personas, de igual forma se hizo una recomendación para que las reuniones solo sean del núcleo familiar", indicó Cavanzo.



Desde la Arquidiócesis de Bucaramanga, emitieron un comunicado donde indican que las misas de las novenas se efectuarán después de las 4 de la mañana y las liturgias del 25 de diciembre y 1 de enero, serán virtuales en horas de la mañana.

BUCARAMANGA