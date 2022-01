Un usuario de Twitter identificado como Jhonatan Franco denunció que intentaron estafarlo ofreciéndole un falso empleo por el que a cambio le pedían dinero.



El pasado miércoles 5 de enero lo llamaron a decirle que había quedado seleccionado en un nuevo cargo en una importante empresa de seguros y que debía comenzar el proceso para ingreso. Franco se había postulado el día anterior a través de una página de internet de empleo.



"Al principio claramente me sentí interesado, sin embargo, los requisitos me hicieron dudar me pidieron por ejemplo el extracto bancario, ¿Por qué para la contratación les interesa saber los giros y dinero de una persona en su cuenta?", indica.



Otro de los requisitos era que debía hacer unos cursos de: desinfección efectivo de covid y otro de primeros auxilios básicos.



Le dieron 5 posibles instituciones donde podía realizar el curso y le dijeron que debía comunicarse con el "doctor Roberto José Caballero".



"Me dice que el valor de los cursos sale uno en 125 mil y otro en 115 mil. Hasta ahí ya me genera más desconfianza puesto que el "doctor" me dice que al pagar él me mete al sistema como si yo hubiera realizado el curso para agilizar el proceso y que debo consignarle a su cuenta bancaria", relata Franco en su cuenta de Twitter.



Cuenta bancaria personal, le debía mandar el comprobante y en 15 min ya estaría registrado... La desconfianza aumento, así que le pregunté que si había forma de ir a consignar personalmente a la institución y sentí que le molestó. pic.twitter.com/wjoUV2beuI — Johnatan Franco (@FrJohnatan) January 5, 2022

La desconfianza de Franco aumentó cuando le dieron hasta las 3 de la tarde para enviar el comprobante del pago, sin embargo, cuando él dijo que iba hasta la institución a pagar notó que el "doctor" se había disgustado.



"Ahí me refirió a otra institución ("ideas médicas") como para que no desconfiara. Ingreso a ver la página de la institución y encuentro una página totalmente 'bugeada', así que decidí no llamar y simplemente decir que no estaba interesado y su respuesta fue decirme que no había problema, que habían dado la oportunidad a otro vacante y me bloqueó", indicó Franco.



Finalmente el usuario les hace un llamado a sus seguidores para que no caigan en esta estafa. "Tengan mucho cuidado. Espero les sirva y no vayan a caer en esto".



BUCARAMANGA