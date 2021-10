Alertan sobre estafas en falsas convocatorias laborales de Ecopetrol

Desde la petrolera Ecopetrol alertaron sobre una modalidad de estafa en la que están usando su nombre para ofrecer falsos trabajos en la compañía.



Según Mónica Lorena Álvarez, líder de Talento Humano de Ecopetrol, delincuentes ofrecen vacantes a cambio de dinero para unos supuestos exámenes de ingreso a la empresa.



"Ecopetrol ha tenido conocimiento que en las diferentes regiones se ofrecen unas vacantes utilizando de manera falsa el perfil de nuestro gerente de la refinería en Barrancabermeja", indicó Alvarez.



Y agregó que "los delincuentes cobran un dinero a cambio de poder participar en los exámenes médicos o por la dotación".



Ecopetrol recomienda tener en cuenta que la empresa nunca publica vacantes a través de Whatsapp, que es donde se estarían contactando a las víctimas de esta estafa.



"Ecopetrol nunca cobra por participar en nuestras vacantes, es totalmente gratuito, no se dejen engañar", concluye la Líder de Talento Humano de Ecopetrol.



