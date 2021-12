Era la tarde del 28 de marzo del 2021, Mónica Serrano buscaba una finca para un paseo de algunos compañeros de la empresa en la que trabaja, así que decidió poner en el buscador de internet: fincas para alquiler en Bucaramanga y su área metropolitana.

Allí le salieron varias opciones, ella se fue por la que lucía más acorde a lo que buscaba, una casa campestre cómoda, estética, que tuviera la capacidad y que le quedara cerca.

En una reconocida plataforma de compra, venta y alquileres sin intermediarios, Mónica encontró fotos de una finca que le gustó, y se comunicó con el dueño, Carlos Amador Núñez.

"Me dijo que solo atiende por esa línea porque está en Zapatoca con su esposa, y que la señal es mala. Nos describió el supuesto lugar y dijo que los 4 días eran $ 1,5 millones. Luego, nos dijo cómo llegar, por si queríamos ir a ver el sitio antes de alquilarlo. Supuestamente, quedaba cerca del aeropuerto, vía Lebrija", comentó Serrano.



La reserva se hacía con una semana de anticipación, por eso Amador les dijo que debían hacer el pago de la mitad del costo total de los días que serían.



“Dijo que tenía muchas solicitudes, que podíamos fiarnos de que era serio. Nos dijo que nos daba hasta la dirección de su casa y datos personales de él y su esposa”, explicó Serrano.



La presunta esposa de quien les estaba negociando la finca se llamaba Diana Meza Acosta, así les manifestó Carlos. Ella era la titular de la cuenta de ahorros a la que Mónica pasó el dinero: 500.000 pesos. Al día siguiente, pagaron otros 250.000 y Carlos les dio indicaciones para encontrarse y conocer la finca.

La Fiscalía asegura que no pudo seguir con la investigación porque la señalada no se presentaba a las audiencias y no respondía las llamadas. Foto: Getty Images / BBC Mundo

Tras el encuentro, supuestamente el día de la entrega de la finca pagarían el resto del alquiler, pero cuando hicieron el segundo giro del dinero, Amador Núñez no les contestó más.



"Fuimos al lugar que nos habían indicado y no existía. No había nada", señaló la mujer, y agregó que llamaron al banco para informar de la estafa. Fue así que les confirmaron que sí existía la cuenta, pero que estaba a nombre de Daniela Meza Acosta. Además, les dijeron que el dinero sí había ingresado a la cuenta de la titular, pero que ella enseguida lo retiró.

Mónica cuenta que el banco no le ha devuelto la plata, pese a que denunciaron en la Fiscalía para abrir una investigación.



Por su parte, la Fiscalía abrió un proceso y citaron a Meza Acosta a una audiencia, pero nunca se presentó porque, según ella, tenía mala señal. Después, dijo que demandaría a Serrano por calumnias. Finalmente, no contestó más las llamadas de la Fiscalía, desde donde informaron que Meza no aparece ni responde, por eso no se pudo continuar con la investigación.



Mónica también denunció en la plataforma donde vio la finca, y se percató que habían borrado las fotos e información.



"Noté que en la página habían otras fincas que se promocionaban con fotos repetidas y mezcladas en diferentes lugares. Encontré cinco sitios que desde la plataforma me confirmaron que, en efecto, se trataba de engaños con las mismas fotografías y datos falsos", concluye.

Las recomendaciones para no caer en esta modalidad de estafa

Según la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en lo que va corrido de este 2021 se han recibido 203 denuncias de personas que indicaron que las estafaron con alquileres de supuestas fincas y compra de planes vacacionales.



“Se ofrecen servicios de hospedaje y arrendamiento de inmuebles o planes vacacionales en lugares turísticos a través de plataformas de compra y venta en línea o por perfiles en redes sociales donde se evidencian tres modalidades de estafa: suplantan al propietario real para generar una estafa, descuentos entre 40 y 60 por ciento por debajo del valor real y creando perfiles falsos”, dijeron desde la División de Delitos Informáticos.

El patrullero William Caicedo, miembro de la División de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, les hace dos recomendaciones a las personas que van a alquilar fincas en esta temporada vacaciones.



"Lo primero es que verifiquen la existencia del sitio donde van a vacacionar o que le pidan a un familiar o amigo en la zona que lo haga por usted antes de cancelar cualquier exigencia de dinero a cambio de garantizar la reserva. Y lo segundo es que no proporcione información alguna o envíe documentos personales, financieros o laborales a la persona que está alquilando la finca", explica Caicedo.



Finalmente, las autoridades a nivel nacional hacen un llamado para que se denuncie este tipo de estafa, el cual suele aumentar en temporada de vacaciones como esta de Navidad y en el mes de enero.



"No dude en comunicarse con la Policía Nacional las 24 horas a través del Centro Cibernético Policial del CAI Virtual, ya sea por las redes sociales @caivirtual, por el correo electrónico caivirtual@policia.gov.co o por el número de WhatsApp 3202948647", indicaron desde la Policía Nacional.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO en BUCARAMANGA

En Twitter: @MariasRodriguez