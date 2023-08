Carlos Julio Delgado Reyes, colombiano, pero que vive desde hace 25 años en Estados Unidos, denunció ser víctima de robo al invertir en la compra de huevos en Bucaramanga.



Carlos Julio, quien tiene dos hijos en la capital de Santander, los visitó en enero de este año y conoció a Claudia Juliana Hernández, quien le ofreció un negocio en el que obtendría ciertas ganancias al invertir.



Supuestamente, Claudia le propuso que si invertía en comprar huevos a los 15 días ganaría del 20 al 40 por ciento. Efectivamente, Carlos Julio invirtió sus primeros 60 millones de pesos y a las dos semanas recibió 24 millones de más, a su inversión en la comercialización de huevos.

17 personas tendrían denunciada a la implicada. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Al ver que Claudia cumplía con el negocio, y, además, le sustentaba con un montón de recibos y fotos que era verídico lo que hacía, Carlos Julio confió en ella y volvió a invertir, pero la segunda vez el giró fue de 200 millones de pesos.



En marzo, Claudia le consignó 40 millones, que sería la ganancia, pero, nunca le devolvió los 200 que había invertido.



Entre abril y mayo, la mujer le confirmó que había hecho una venta de huevos para ser comercializada en varias tiendas de cadena a un señor de Barranquilla. Esa inversión fue de 216 millones de pesos, y le dijo que pronto le devolvería su dinero.



A la fecha no le ha devuelto ningún dinero. Carlos Julio se puso a investigar y descubrió que Claudia Juliana estaría estafando a una decena de personas no solo de Bucaramanga, sino también de Cúcuta, bajo la misma modalidad.



Nicolás Hernández, abogado de Carlos Julio, investigó y descubrió que el número de nit de la compañía Comercializadora Dahi, la cual fue una de las facturas que envió a Carlos como sustento de los 216 millones de inversiones, era, al parecer, falsa.



"Efraín y Claudia son cómplices y coautores de delitos de estafa, descubrimos que son muchos los estafados. Comienzo a buscar y la señora en mención tiene delitos de estafa y pagó una condena de cinco años. Nos damos cuenta es que la señora no es sincera, y nos miente y cuando busco pruebas, la señora puso a un tercero y nos decía que ya estaba la plata y nunca nos pagó, todo era una tramadera de ellos".



EL TIEMPO conoció el caso de Elkin Pérez, otra víctima, contó que fue estafado en octubre del 2022, conoció a Claudia Juliana y a José Efraín Moreno, otro de los implicados en el negocio, y lo convencieron de invertir.



Esta víctima invirtió primero 29 millones de pesos y luego cinco más para el negocio de gaseosas y luego, en los huevos. Su dinero nunca fue remunerado, según denunció.



"Los conocí en Centroabastos, les di 29 millones para invertir gaseosas, fue un cheque de 23 millones y luego 8 millones. Me consignaron 3 millones. Invertí cinco millones para huevos, luego, me dicen que no hay plata, que está complicada la cosa, me dicen que le van a consignar y nada", dijo Elkin explicando que le entregaron varios cheques que fue a reclamar y estaban sin fondos.

Denunció ser estafado Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Luís Fernando Pinto, otra de las víctimas de supuesta estafa, comerciante de Cúcuta, le dijo a este medio que en mayo del año pasado invirtió 48 millones de pesos para comprar gaseosas, el primer negocio generó confianza y Pinto invirtió 132 millones más.



"Tengo videos en donde me mostraban las tractomulas y me decían don Fernando aquí va la mercancía. Me decían que tenía que esperar, me decían que en Postobón bloquearon los códigos. Yo tengo un cheque en blanco, tengo unas consignaciones que eran falsas, es una modalidad de estafa expertos en esto, me tocó vender todo para solventar esa deuda, estafaban con atún, harinas, gaseosa, huevos, dan mejor precio que los almacenes de cadena, le da caramelo a uno, da confianza y por eso se cae, mandan videos del negocio y por eso uno confía".

Cuatro personas hablaron con EL TIEMPO sobre presunta estafa. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Juan José Santos, un proveedor de operadores del PAE en varios departamentos, con sucursal en Pasto, y despacho para Cauca, Nariño, Putumayo y Villavicencio, contó que invirtió en huevos en cuatro ocasiones hace dos años y medio y a la quinta compra la señora Claudia no le devolvió parte del capital, ni la inversión. Es decir, invirtió 90 millones de pesos y se le deberían reintegrar 120, pero solo le entregaron 60.



"Los primeros negocios muy bien, obteníamos una rentabilidad, ya cuando la inversión era grande se quedaban con la plata. Siempre nos daban excusas, hice firmar pagaré y no paga. Vimos que muchas personas la buscaban para cobrar dinero.



Santos contó que al poner todo en manos del abogado, descubrió que la presunta estafadora tendría de 17 demandas en la Fiscalía y están por circuito, es decir, que supera más de 150 millones de pesos en estafa.



"Somos muchos de Huila, de Medellín, de Bucaramanga, Floridablanca, Cali, Piedecuesta. Yo tengo tres demandas por calumnia", explicó Santos.

Denuncia de Luis Fernando Pinto por presunta estafa. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

La versión de los implicados



Claudia Juliana Hernández le contó a EL TIEMPO que ella no ha robado a nadie, reconoce que le debe plata a mucha gente, pero no ha sido por estafa y asegura que va a cancelar todas sus deudas.



Relató que los supuestos comerciantes de Cúcuta la han amenazado y que estarían involucrados con el ELN.



"La gente puede decir que hemos entregado todo, estamos conciliando, yo no he robado a nadie, no he quitado ningún peso, cada uno ha recibido su dinero. Lo de la gaseosa, subió, por eso me demoro en pagar, yo entregué mercancía, mulas de gaseosas, hay otras personas que pedí dinero y no he podido cumplir porque me han relacionado con estafa, dicen de una que los estoy robando, me han publicado en redes", dijo Claudia Juliana.



Reconoció que duró cinco años en la cárcel por estafa de vivienda, pero que ya pagó ese error del 2008. "Eso fue problema de hace mucho tiempo, pagué cinco años de cárcel, cometí muchos errores, pero yo merezco volver a trabajar".



Por su parte, José Efraín Moreno, la otra persona implicada en supuesta estafa, negó en este medio que haya robado a varias de las personas consultadas.



Incluso aseguró, igual que Claudia, que está recibiendo amenazas y extorsiones por parte de la guerrilla del ELN y los que estarían detrás de las intimidaciones son los comerciantes de Cúcuta, norte de Santander.



"Están extorsionándome, tenemos una demanda, está el Gaula, la Fiscalía, me están llamando, tengo audios, y me dicen que tiene plata del ELN, tengo todo para demostrar que ellos me extorsionan. Están lavando dinero a grupos al margen de la ley, todo es en Norte de Santander, me están calumniando".



José Efraín indicó que también tiene demandada a Claudia Juliana por 580 millones de pesos.

Cuatro personas hablaron con EL TIEMPO sobre presunta estafa. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Redacción NACIÓN- EL TIEMPO.