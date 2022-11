En la plaza de mercado de San Francisco de Bucaramanga se realizó un operativo de control del espacio público y de contaminación visual. Allí, una comerciante fue esposada por no tener documento de identidad. Sin embargo, en videos se evidencia que hay un forcejeo entre la Policía y la ciudadana.



En una de las piezas audiovisuales que dio a conocer José Hilario, esposo de la mujer que fue sacada de la plaza, también se observa a un funcionario de la secretaría de salud y ambiente en el que está quitando una publicidad del presidente de Colombia, Gustavo Petro. que está pegada en varias partes del negocio.

Escena uno. En la plaza de mercado de San Francisco, de #Bucaramanga quitan publicidad de @petrogustavo por contaminación visual. pic.twitter.com/PIJrdZ1nBE — Mely Múnera (@MelyMunera) November 25, 2022

Según José Hilario, esta es la quinta vez que la Alcaldía llega a su puesto de trabajo, y que, según él, es una persecución política por ser simpatizante del presidente.



"He sido víctima de la Alcaldía por mi postura política, no es la primera vez, triste y lamentable, esta vez no estuve yo, pero estaba mi esposa, es una persecución política. Se la llevaron esposada como cualquier delincuente, se metieron al puesto y la sacaron bajo una justificación amañada".

Inaceptable la agresión a la familia del líder Jose Hilario en la plaza de mercado San Francisco en Bucaramanga, por tener en su negocio imágenes de nuestro Presidente. No es la primera vez que es hostigado por esta razón. Exijo explicaciónes de la @PoliciaColombia y @AlcaldiaBGA pic.twitter.com/RyyfFDa4QK — Gloria Flórez (@GloriaFlorezSI) November 25, 2022

¿Qué dice la Policía?

Ante la polémica de estos videos publicados, el coronel Jose Jaramillo, subcomandante de la Policía, explicó que se hacía un acompañamiento a la Alcaldía para mejorar el entorno como el espacio público, salubridad, medio ambiente, entre otros.



Contó que la comerciante se opuso a un procedimiento de control administrativo y al ser requerida por infringir la norma por contaminación visual se le solicitó el documento y amenazó con un bate a los uniformados.



"Esta ciudadana muestra su inconformismo de manera agresiva tratando con su comportamiento a impedir su individualización, en vista de eso, el entorno se puso tenso y ante la negativa, la ciudadana tomó un elemento contundente, y por eso se usó la fuerza de manera humanamente proporcional, se redujo y se trasladó a instalaciones policiales".